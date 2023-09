Marcel Ciolacu i-a vizitat pe pompierii români transportați la spitalul din Bruxelles: „Un tânăr de 22 de ani a fost detubat și urmează să iasă de la ATI”

Premierul Marcel Ciolacu i-a vizitat, joi dimineaţă, pe cei doi pompieri răniţi în exploziile de la Crevedia şi aflaţi pentru tratament la Spitalului militar Regina Astrid din Bruxelles.

"M-am bucurat să văd că starea de sănătate a unuia dintre pompierii noştri, un tânăr de 22 de ani, evoluează bine. A fost detubat şi urmează să iasă de la secţia ATI. Am vorbit cu el şi l-am îmbărbătat să treacă cu bine peste această tragedie. Aşteptăm veşti bune şi despre starea de sănătate a celui de-al doilea pompier român îngrijit la Spitalul militar din Bruxelles. Am vorbit cu soţia lui, am încurajat-o şi am asigurat-o de tot sprijinul nostru. Le doresc sănătate multă pompierilor noştri răniţi şi îi aşteptăm cu bine acasă", a afirmat prim-ministrul.

Şeful Executivului a vorbit şi cu membrii familiilor care îi însoţesc pe cei doi pacienţi români şi i-a asigurat de susţinerea Guvernului pentru ca pompierii răniţi să primească cele mai bune îngrijiri medicale, iar familiile, susţinere, inclusiv financiară, pentru a le fi alături pe perioada tratamentului.

Premierul a discutat, de asemenea, cu medicii şi conducerea Spitalului militar Regina Astrid din Bruxelles.

"Sunt profund recunoscător medicilor şi întregii echipe medicale a Spitalului militar Regina Astrid din Bruxelles! I-am felicitat pentru răspunsul rapid oferit României, pentru înaltul profesionalism, umanitatea şi pasiunea pentru îngrijirea pacienţilor. România apreciază enorm acest sprijin şi este recunoscătoare pentru modul exemplar în care sunt trataţi pacienţii români!", a menţionat premierul Marcel Ciolacu.

Vizita premierului la Spitalul militar Regina Astrid a avut loc în contextul deplasării la Bruxelles, în perioada 31august – 1 septembrie, unde va avea întrevederi cu mai mulţi înalţi oficiali europeni.

12 pacienţi cu arsuri grave pe o suprafaţă corporală cuprinsă între 10 şi 80% sunt trataţi în unităţi medicale din afara ţării - în Belgia (2 pacienţi), Italia (2 pacienţi), Austria (3 pacienţi), Germania (4 pacienţi) şi Norvegia (1 pacient), în condiţiile în care la scurt timp după producerea exploziilor a fost activat Mecanismul european de protecţie civilă pentru transferul persoanelor rănite în exploziile de la Crevedia, în unităţi medicale din străinătate.

Pacienţii trataţi în unităţi medicale din străinătate, precum şi cei trataţi în spitale din România vor putea fi însoţiţi de membri ai familiei. Aceştia vor primi sprijin financiar pentru a le putea fi alături răniţilor pe perioada spitalizării, potrivit deciziilor stabilite în şedinţa de Guvern din 31 august.

