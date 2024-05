Atacatorul care l-a împușcat, miercuri, 15 mai, pe premierul pro-rus al Slovaciei, Robert Fico, ar fi scriitorul și poetul Juraj Cintula, în vârstă de 71 de ani, scrie Novaia Gazeta Europe. Potrivit sursei, acesta deține arma din care a tras în mod legal.

Poetul este un susținător al partidului de opoziție Slovacia Progresistă, precizează Meduza. Canalul local de televiziune Markiza a relatat că atacatorul, Juraj Cintula, a fost angajat al unei companii private de securitate și autorul unei colecții de poezii.

‼️ The shooter who made an attempt on Fico's life, at the moment of his arrest

Slovak media reported that the attacker was a former employee of a private security company and author of a poetry collection Juraj Cintula. This is reported by local TV channel Markiza.

