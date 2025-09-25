Ministerul Educației vrea să-i premieze pe elevii cu 10 la Evaluarea Națională și BAC. Ce sume de bani ar urma să primească

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obținut media 10 la examenele naționale din sesiunea iunie-iulie 2025 a fost publicat în consultare publică, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării (MEC) la data de 25 septembrie 2025.

Proiectul elaborat de MEC prevede să se acorde suma de 2.000 de lei pentru fiecare dintre cei 85 de absolvenți de gimnaziu care au avut media 10 la Evaluarea Națională, precum și suma de 5.000 de lei pentru fiecare dintre cei 42 de absolvenți de liceu care au obținut media generală 10 în prima sesiune a Bacalaureatului, inclusiv în sesiunea specială. Aceste cuantumuri, propuse pentru anul 2025, sunt aceleași ca anul trecut.

Lista nominală a beneficiarilor și modalitatea de acordare a stimulentelor financiare vor fi aprobate, ulterior, prin ordin de ministru.

În sesiunile din vara acestui an (iunie - iulie), 42 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la examenul național de Bacalaureat (32 la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie 2025, 1 în sesiunea specială și 9 la examenul de Bacalaureat german, sesiunea iunie 2025). De asemenea, în anul 2025, 85 de absolvenți de clasa a VIII-a au obținut media 10 la Evaluarea Națională.

”Am reușit, prin măsurile fiscal-bugetare adoptate, să asigurăm plata salariilor și burselor în acest an și să ne stabilizăm pentru dezvoltare și reforme în anii care vin. Pe lângă acest obiectiv, în cadrul căruia păstrarea componentei sociale a fost determinantă (burse sociale și sprijin pentru categorii de elevi în diverse situații de risc), am încercat să securizăm și partea de recompensare a excelenței. Astfel, alături de premiile în bani acordate pentru rezultatele obținute în competițiile școlare naționale și internaționale, propunem, conform reglementărilor în vigoare, acordarea de stimulente financiare elevilor care în această vară au încheiat examenele naționale cu media generală 10”, a transmis ministrul Educației, Daniel David.

