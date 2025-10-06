Se dă startul Premiilor Nobel. Care este programul din acest an

Premiile Nobel vor fi anunțate începând de luni, 6 octombrie. Sunt considerate printre cele mai prestigioase distincții din lume pentru realizări în medicină, fizică, chimie, literatură, economie și pace.

Câștigătorii se vor alătura panteonului laureaților Nobel, de la Albert Einstein la Maica Tereza.

Pentru premiul pentru pace, președintele american Donald Trump a fost nominalizat de mai multe ori de către persoane din SUA, precum și de politicieni din străinătate, începând din 2018. Numele său a fost propus și în decembrie de o membră a Congresului din partea republicanilor pentru rolul său în negocierea Acordurilor Abraham, care au normalizat relațiile dintre Israel și unele state arabe.

Istoria Premiilor Nobel

Premiile Nobel au fost create de Alfred Nobel, un om de afaceri și chimist suedez din secolul al XIX-lea. El deținea peste 300 de brevete, dar faima sa înainte de premii se datora inventării dinamitei prin amestecarea nitroglicerinei cu un compus care făcea explozivul mai stabil.

Dinamita - care a devenit populară în construcții, minerit și industria armamentului - l-a făcut pe Nobel un om foarte bogat. Spre sfârșitul vieții, el a decis să-și folosească vasta avere pentru a finanța premii anuale „celor care, în anul precedent, au adus cele mai mari beneficii omenirii”.

Primele premii Nobel - în medicină, fizică, chimie, literatură și pace - au fost acordate în 1901, la cinci ani după moartea sa. În 1968, Banca Centrală a Suediei a creat un al șaselea premiu, pentru economie. Deși puriștii Nobel subliniază că premiul pentru economie nu este, din punct de vedere tehnic, un premiu Nobel, acesta este întotdeauna acordat împreună cu celelalte.

Procesul de nominalizare la Premiul Nobel

Niciuna dintre nominalizări nu este anunțată de comitetele respective ale premiilor, iar statutul Nobel interzice juraților să discute deliberările lor timp de 50 de ani. Însă cei care fac nominalizările pot alege să-și facă publice recomandările.

O persoană nu se poate nominaliza singură, dar poate fi nominalizată de mai multe ori de către alții, inclusiv de către membrii comitetului fiecărui premiu.

Fiecare comitet al premiului funcționează puțin diferit, dar toate se străduiesc să onoreze dorința lui Nobel ca câștigătorii să fi adus beneficii omenirii.

Comitetul pentru premiul pentru pace este singurul care recompensează în mod regulat realizările din anul precedent, iar premiul este singurul acordat la Oslo, în Norvegia. În cazul premiilor pentru știință, acordate la Stockholm, câștigătorii trebuie adesea să aștepte zeci de ani pentru ca munca lor să fie recunoscută de juriul Nobel, care dorește să se asigure că orice descoperire importantă rezistă testului timpului.

Programul pentru premiile Nobel din acest an

Anunțurile privind premiile Nobel 2025 încep luni, cu premiul pentru medicină, care va fi anunțat de un juriu la Institutul Karolinska din Stockholm.

Anunțurile privind premiile Nobel continuă marți cu premiul pentru fizică, miercuri cu cel pentru chimie și joi cu cel pentru literatură. Premiul Nobel pentru pace va fi anunțat vineri, iar Premiul Nobel pentru științe economice în 13 octombrie.

Premiile vor fi înmânate la 10 decembrie, când este marcată ziua morții lui Nobel. Fiecare premiu are o valoare de 11 milioane de coroane suedeze (aproape 1,2 milioane de dolari), iar câștigătorii primesc, de asemenea, o medalie de aur de 18 carate și o diplomă. Până la trei laureați pentru fiecare premiu pot împărți suma de bani.

