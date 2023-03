"Secretul" românilor care vânează premiile de la concursuri: "M-am gândit că sunt acolo la plajă, îmi imaginam cum e muzica, cu ce mă îmbrac"

Mulți români sunt fascinați de ideea de a câștiga bani mulți cu ușurință. Unii își încearcă norocul la loto, alții s-au specializat în vânătoarea de concursuri.

Este tema de discuție deschisă de o româncă în mediul online. Aceasta a indicat metoda pe care o folosește pentru a crește șansele de câștig, exprimându-și în același timp dezamăgirea că totuși, anul acesta nu a reușit să se aleagă cu "mai nimic" participând la cocursuri.

"Am o curiozitate. Voi practicați manifestarea pentru a câștiga la concursurile la care participați? Funcționează pentru voi? Întreb pentru că de când a început anul acesta nu mai reușesc să câștig mai nimic", a scris aceasta pe grupul Buget de familie.

Ce este "manifestarea"

Unii dintre membrii grupului s-au grăbit să afle misterele metodei despre care nu au aflat încă. Alții o folosesc deja.

"Cum adică manifestarea?"

"O prostie de trend prin care ei spun că dacă te gândești foarte mult la un lucru o să îl și obții. Și unii mai și profită pe seama fraierilor să le ia banii. Cum a scris cineva: muncă și un gram de noroc. Dacă "manifestam" toți să câștigăm la loto nu mai existau oameni săraci."

"Prima dată trebuie să știi ce înseamnă manifestare corectă! Tu trebuie să fii una și același produs/ cadou câștigat, să îl manifești că și cum ai fi deja în posesia lui. Nu e ușor, dar nici imposibil."

"Am încercat și eu dar nu mi-a ieșit încă, am câteva lucruri pe care mi le doresc foarte mult și financiar chiar nu mi le permit, de exemplu un aspirator robot, un leagăn suspendat, și ar mai fi un mixer robot. În rest, particip la destule concursuri cu lucruri de care am nevoie și câștig destul de des, dar la acestea dorite foarte mult nu am avut încă noroc."

"Să mulțumești pentru ele ca și cum deja ar fi ale tale"

"Conform manifestării tocmai de asta nu le câștigi, că le dorești prea tare. Trebuie să te detașezi de dorința asta arzătoare și mai degrabă să mulțumești pentru ele ca și cum deja ar fi ale tale sau cel puțin așa am înțeles eu. Eu am renunțat de mult la astfel de "practici" că nu îmi iese deloc."

"Eu mă bazez pe noroc, dar și muncă într-o anumită măsură. De exemplu, a fost un concurs cu bani la un post de radio, am sunat o oră încontinuu pentru a prinde linie și am reușit să câștig 300 de euro. Depinde de la zi la zi și concurs la concurs. Și îți spun din experiență, de obicei câștigi când te aștepți mai puțin."

"Mă gândesc de 10 ani să am un Mercedes clasa S și un copil și degeaba. La concursuri te bazezi pe noroc și perseverență."

"Dacă ar merge treaba asta nu ar exista sărăcie și muritori de foame și toți am avea tot ce ne dorim, dacă chiar vrei ceva, înveți, muncești și îl cumperi."

"Funcționează în cazul parcărilor"

"Da. practic manifestarea, dar nu am încercat niciodată cu premii sau concursuri. În schimb îmi funcționează în cazul parcărilor. Îmi anunț dorința dinainte și așa nu stau mult să aștept să se elibereze un loc. Și a mai funcționat în cazul banilor, doar că nu am formulat eu dorința cum trebuie, și nu au rămas banii la mine, doar au trecut prin mâna mea."

"Am crezut că nu citesc bine. Mi se pare normal să te întrebi dacă obiectul de câștigat îți trebuie, să te uiți ce să cumperi dacă câștigi un voucher, dar atât. Următoarea faza este vrăjitoria?"

"Am câștigat premiul de 100.000 de lei"

"Nici nu știam că există noțiunea asta, dar la sfârșitul anului trecut participasem la trei concursuri care aveau la premiile mari o mașină, 60.000 și 100.000 lei. Mă gândeam des că dacă aș câștiga, unul din premiile astea ar fi rezolvarea la toate probleme mele. Acum nu știu dacă a fost norocul, universul sau "manifestarea" asta menționată de tine, dar am câștigat premiul de 100.000 de lei."

"Nu știu dacă se numește manifestare, dar eu am o listă cu ce premii îmi doresc să câștig și în fiecare lună am ceva la care mă gândesc. Cum a fost în februarie, biletele la festivalul Massif."

"Am câștigat bilete la Neversea vara trecută și am manifestat imediat ce mă înscrisesem la concurs. Se poate, dacă crezi cu tot sufletul în ceva."

"Când am primit confirmarea că am câștigat nu eram foarte surprinsă"

"Eu m-am gândit cum m-am înscris că sunt acolo la plajă și îmi imaginam cum e muzică, cu ce mă îmbrac. Mi-am imaginat că deja aveam premiul. Și am stat liniștită.

Când am primit confirmarea că am câștigat nu eram foarte surprinsă, deși nu era așa sigur că aș câștia.

Asta m-a liniștit, să îmi impun că deja am premiul în capul meu."

E vorba de "a reprograma subconștientul"

"Cei care nu cred în asta nu înțeleg cum funcționează legile Universului și fizică cuantică. Nu e vorba de a atrage câștiguri, ci de a fi într-o energie pozitivă și de a reprograma subconștientul. Primești exact ceea ce ești, și ceea ce tu crezi la nivel de subconştient că meriți."

"Manifestează prea mulți pe același concurs, de aceea nu câștigați."

"Da, la mine a funcționat instant legea atracției. Am participat la doar 2-3 concursuri și am câștigat la 2 dintre ele.

Nu am câștigat premiul cel mare, însă o pătură pufoasă, un tricou, este ok."

