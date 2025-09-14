Gala premiilor Emmy 2025: Două servicii de streaming se bat pentru titlul de cel mai bun serial al anului

Gala premiilor Emmy, echivalentul Oscarurilor în industria televiziunii americane, va avea loc duminică, experții anticipând o cursă deosebit de strânsă pentru mult râvnitul premiu care recompensează cel mai bun serial dramatic. Thrillerul SF „Severance” (Apple TV+) și drama medicală „The Pitt” (HBO Max) se duelează în cea mai prestigioasă categorie a serii, în timp ce satira hollywoodiană „The Studio” și tulburătoarea sagă „Adolescence” sunt în cărți pentru obținerea altor premii.

Gala premiilor Emmy va începe duminică de la ora 17:00, la Los Angeles (00:00 GMT luni).

„Severance”, un thriller psihologic plasat în birourile futuriste ale unei misterioase companii de biotehnologie, a primit cele mai multe nominalizări în acest an (27).

Serialul urmărește aventurile unui grup de angajați de la Lumon Industries, cărora li s-a implantat un cip care le disociază mintea, astfel încât își lasă literalmente viața, amintirile și personalitatea la ușa serviciului.

Primul sezon, aclamat de critici și cu Adam Scott în rolul principal, a fost învins în 2022 de „Succession” la categoria cel mai bun serial dramatic, însă anul acesta „Severance” este considerat favorit.

Asta până la apariția seriei „The Pitt”, o dramă medicală lansată discret, despre viața din secția de urgențe a unui spital din Pittsburgh. Cele 15 episoade surprind o singură tură de gardă extrem de intensă, redată în timp real.

Abordând teme de la dreptul la avort până la atacurile armate, „The Pitt” a devenit un fenomen datorită recomandărilor spectatorilor.

Noah Wyle, cunoscut din „Spitalul de Urgență” („ER”), îl interpretează pe coordonatorul echipei de la secția de urgențe și este cotat cu șanse mari să-l întreacă pe Scott în categoria cel mai bun actor într-un serial dramatic.

La categoria cel mai bun serial de comedie, suspansul este mai redus. Victoria pare aproape sigură pentru „The Studio”, de la Apple, cu Seth Rogen, co-creatorul serialului, în rolul producătorului de cinema aflat în dificultate Matt Remick.

Cu 23 de nominalizări, serialul a egalat recordul pentru o comedie într-un singur an, iar weekendul trecut a obținut deja nouă trofee la gala dedicată categoriilor tehnice ale premiilor Emmy.

„The Studio”, despre un director neîndemânatic care încearcă să salveze finanțele unui mare studio, este atât o scrisoare de dragoste pentru Hollywood, cât și o critică acidă a angoaselor, ipocriziei și slăbiciunilor morale ale industriei cinematografice.

Premiul pentru miniseriale, limitate la un singur sezon, pare destinat și anul acesta unei drame britanice dark de pe Netflix.

La fel ca „Baby Reindeer” anul trecut, „Adolescence” a devenit subiectul central al discuțiilor de la birou, prin explorarea sa actuală și tragică a impactului masculinității toxice asupra adolescenților.

Serialul urmărește cazul unui băiat de 13 ani acuzat că și-a ucis colega de clasă. Fiecare dintre cele patru episoade captivante este filmat într-un singur cadru continuu.

„Adolescence” a înregistrat 140 de milioane de vizionări în trei luni și a provocat dezbateri aprinse în societate, în Marea Britanie și nu numai.

„Este de neconceput ca ‘Adolescence’ să piardă”, a scris John Ross, de la Vanity Fair.

În contextul diviziunilor politice puternice din Statele Unite, ATAS (Academy of Television Arts & Sciences), care decernează Premiile Emmy, este hotărâtă să evite orice controversă.

„Noi celebrăm doar televiziunea”, a declarat joi pentru publicația Deadline Jesse Collins, producătorul ceremoniei. „Ne dorim ca toată lumea să se distreze timp de trei ore”, a adăugat acesta.

Nate Bargatze, prezentatorul galei, a venit cu o idee originală pentru ca aceasta să nu se prelungească. Comediantul s-a angajat să doneze 100.000 de dolari din banii săi personali unei mișcări care vine în ajutorul tinerilor defavorizați, însă va scădea 1.000 de dolari pentru fiecare secundă ce depășește cele 45 alocate discursurilor câștigătorilor.

