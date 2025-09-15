Emmy 2025: „The Studio” a strălucit cu 13 premii, „Adolescence” și „The Pitt” au luat trofeele majore

„The Studio” a fost marele câștigător al anului la cea de-a 77-a gală a Primetime Emmy Awards care a avut loc la Peacock Theater din Los Angeles. Satiră hollywoodiană difuzată pe Apple TV+, „The Studio” a devenit cel mai premiat serial al anului, câștigând în total 13 premii, inclusiv pentru Cel mai bun serial de comedie.

Serialul a intrat în competiție cu nouă premii câștigate la Creative Arts Emmys în săptămâna precedentă. A obținut rapid o altă victorie, Seth Rogen câștigând statueta pentru Cel mai bun actor într-o serie de comedie. Rogen și colegul său Evan Goldberg au împărțit premiul pentru regia unui serial de comedie. Această victorie i-a conferit comediei Apple TV+ un loc în cartea recordurilor pentru cele mai multe premii Emmy câștigate de o serie de comedie la debut.

„Adolescence” a fost, de asemenea, un mare câștigător în categoria mini-seriilor, obținând în total opt premii în acest an. Pe lângă premiul pentru Cea mai bună mini-serie, vedetele Stephen Graham, Owen Cooper și Erin Doherty au câștigat premiile pentru Cel mai bun actor principal, Cel mai bun actor în rol secundar și Cea mai bună actriță în rol secundar. Jack Thorne și Graham au câștigat, de asemenea, premiul pentru Cel mai bun scenariu pentru o mini-serie.

„The Penguin”, care a primit deja opt premii la Creative Arts Emmys, a câștigat premiul pentru Cea mai bună actriță într-o mini-serie, care i-a revenit vedetei Cristin Milioti.

Ads

„The Pitt” a câștigat râvnitul premiu pentru Cea mai bună serie dramatică, iar Noah Wyle a câștigat premiul pentru Cel mai bun actor într-o serie dramatică. Colega sa Katherine LaNasa a câștigat premiul pentru Cea mai bună actriță în rol secundar într-o serie dramatică. În total, serialul a câștigat cinci premii Emmy în acest an.

„The Late Show With Stephen Colbert” a câștigat pentru prima dată premiul pentru Cea mai bună serie de talk-show, imediat după ce s-a anunțat că serialul se va încheia în 2026. Colbert și echipa sa au fost întâmpinați cu ovații, publicul scandând „Stephen!”.

Înainte de ceremonia CBS, premiile pentru majoritatea categoriilor Emmy au fost decernate în cadrul Creative Arts Emmy Awards, în 6 și 7 septembrie.

Nate Bargatze a prezentat gala din acest an.

Lista câștigătorilor

Best Drama Series - „The Pitt”

Ads

Best Comedy Series - „The Studio”

Best Limited or Anthology Series - „Adolescence”

Best Reality Competition Program - „The Traitors”

Best Talk Series - „The Late Show With Stephen Colbert”

Best Scripted Variety Series - „Last Week Tonight With John Oliver”

Best Variety Special - „SNL50: The Anniversary Special”

Best Actor in a Drama Series - Noah Wyle pentru rolul din „The Pitt”

Best Actress in a Drama Series - Britt Lower pentru rolul din „Severance”

Best Supporting Actor in a Drama Series - Tramell Tillman pentru rolul din „Severance”

Best Supporting Actress in a Drama Series - Katherine LaNasa pentru rolul din „The Pitt”

Best Actor in a Limited or Anthology Series or Movie - Stephen Graham pentru rolul din „Adolescence”

Best Actress in a Limited or Anthology Series or Movie - Cristin Milioti pentru rolul din „The Penguin”

Best Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie - Owen Cooper pentru rolul din „Adolescence”

Best Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie - Erin Doherty pentru rolul din „Adolescence”

Ads

Best Actress in a Comedy Series - Jean Smart pentru rolul din „Hacks”

Best Actor in a Comedy Series - Seth Rogen pentru rolul din „The Studio”

Best Supporting Actress in a Comedy Series - Hannah Einbinder pentru rolul din „Hacks”

Best Supporting Actor in a Comedy Series - Jeff Hiller pentru rolul din „Somebody Somewhere”

Best Writing for a Drama Series - Dan Gilroy, „Andor”

Best Writing for a Limited or Anthology Series or Movie - Jack Thorne, Stephen Graham, „Adolescence”

Best Writing for a Comedy Series - Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez, „The Studio”

Best Directing for a Comedy Series - Seth Rogen, „The Studio”

Best Directing for a Drama Series - Adam Randall, „Slow Horses”

Best Directing for a Limited or Anthology Series or Movie - Philip Barantini, „Adolescence”

Ads