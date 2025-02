S-au acordat premiile Grammy 2025. Lista completă a câștigătorilor VIDEO

Premiile Grammy 2025 au fost acordate la Los Angeles, iar Beyoncé a câștigat pentru prima dată cel mai prestigios premiu al serii, „Albumul Anului”. Kendrick Lamar a obținut victoria în toate categoriile la care a fost nominalizat, inclusiv „Cântecul Anului” și „Înregistrarea Anului”.

Beyoncé, care a primit 11 nominalizări la cea de-a 67-a ediție a galei, a fost recompensată cu trofee pentru „Albumul Anului” și „Cel mai bun album country” cu „Cowboy Carter”. Premiul pentru „Albumul Anului” i-a fost înmânat de membrii Departamentului de Pompieri din Los Angeles, ca semn de apreciere pentru eforturile lor în combaterea incendiilor care au afectat orașul.

Beyoncé, Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar, Lady Gaga & Bruno Mars şi Doechii s-au numărat printre artiştii care au primit premii în timpul transmisiunii live de la CBS.

Departamentul de pompieri din Los Angeles a fost prezent pe scena galei Grammy 2025, fiind onoraţi cu aplauze îndelungi din partea artiştilor.

"It's been many many years." - Beyoncé during her acceptance speech at the 2025 #Grammys for her Album of the Year win with #CowboyCarter pic.twitter.com/cVuQsCUkUW — The Hollywood Reporter (@THR) February 3, 2025

Ei au prezentat premiul pentru Albumul anului, care i-a revenit lui Beyoncé pentru "Cowboy Carter".

Cinci premii Gramy pentru "Not Like Us"

Imnul "Not Like Us" al lui Kendrick Lamar a câştigat cinci premii Grammy pentru Înregistrarea anului, Cântecul anului, Interpretare rap, Cel mai bun cântec rap şi Cel mai bun videoclip. Lamar devine câştigător la Grammy de 22 de ori.

Will Smith a revenit la o mare ceremonie televizată de decernare a premiilor, prima dată de la incidentul cu Chris Rock la gala Oscar, şi i-a adus un tribut regretatului Quincy Jones. Smith a deschis segmentul prezentându-l pe Herbie Hancock la pian, iar mai târziu a adus-o pe vedeta din "Wicked" Cynthia Erivo, care a cântat "Fly Me to the Moon".

"Anul trecut, am pierdut una dintre cele mai revoluţionare şi influente figuri ale timpurilor noastre: Quincy Jones. Cunoscut prietenilor din întreaga lume pur şi simplu ca Q", şi-a început Smith discursul, onorându-l pe câştigătorul a 28 de premii Grammy. "În cei 91 de ani ai săi, Q a atins nenumărate vieţi, dar trebuie să spun că pe a mea a schimbat-o pentru totdeauna. Probabil că nici nu aţi fi ştiut cine a fost Will Smith dacă nu ar fi fost Quincy Jones. Quincy a făcut ca atât de mulţi mari muzicieni, din mai multe genuri, să sune şi mai bine, scoţând tot ce este mai bun din legende".

Lady Gaga şi Bruno Mars au câştigat un Grammy pentru Cea mai bună interpretare pop/ duo grup cu "Die With a Smile". Artista a lansat probabil cel mai puternic apel la ordinele executive anti-trans ale lui Trump, inclusiv o proclamaţie din prima zi conform căreia Statele Unite vor recunoaşte doar două genuri (masculin şi feminin) şi că acestea nu pot fi schimbate. Acceptând premiul Grammy, Gaga a declarat: "Persoanele trans nu sunt invizibile. Persoanele trans merită iubire. Comunitatea queer merită să fie celebrate. Muzica înseamnă iubire".

The Weeknd nu a boicotat spectacolul așa cum a anuțat

The Weeknd a avut o apariţie surpriză şi o interpretare la gală, după ce anunţase cu trei luni înainte că intenţionează să boicoteze spectacolul ca urmare a faptului că nu a fost nominalizat în 2021.CEO-ul Recording Academy, Harvey Mason jr., l-a prezentat, reflectând asupra criticilor pe care Academia le-a primit, în special din partea lui The Weeknd (pe numele real Abel Tesfaye). În 2021, The Weeknd a făcut apel la Recording Academy după ce albumul său de succes "After Hours" a fost respins de la categoria Albumul anului - "After Hours" a ocupat locul 1 în topul Billboard 200 timp de mai mult de trei săptămâni - la fel ca şi single-ul de succes "Blinding Lights" pentru Înregistrarea anului.

"Mai sunt multe de făcut, dar cred cu tărie că suntem pe calea cea bună", a spus Mason Jr.

"După cum am văzut în această seară, muzica este o forţă puternică pentru bine. Ne vindecă, ne uneşte şi avem nevoie de asta în acest oraş chiar acum. Având în vedere acest lucru, într-o seară cu adevărat specială, ce modalitate mai bună de a ne aduce împreună decât următorul artist?". Mason jr. a anunţat apoi că The Weeknd revine pe scenă. The Weeknd a interpretat "Timeless" alături de Playboi Carti.

Revenire în forță pentru Shakira

Shakira a câştigat premiul pentru Cel mai bun album pop latino cu "Las Mujeres Ya No Lloran".

Doechii le-a spus femeilor de culoare că „orice este posibil” în timp ce a acceptat premiul Grammy pentru Cel mai bun album rap. După ce Cardi B a dezvăluit că Doechii a câştigat premiul pentru cel mai bun album rap pentru "Alligator Bites Never Heal", artista a izbucnit în lacrimi. Pe scenă, cântăreaţa a remarcat că doar trei femei au câştigat la această categorie de când a fost introdusă în 1989, printre care Lauryn Hill, Cardi B şi acum, Doechii.„Mi-am pus inima şi sufletul în această casetă. Mi-am expus viaţa”, a spus ea printre lacrimi. „Am trecut prin atât de multe. M-am dedicat sobrietăţii, iar Dumnezeu mi-a spus că voi fi răsplătită şi că îmi va arăta cât de bine se poate. Şi trebuie să îi mulţumesc lui Dumnezeu”.

Chappell Roan a câştigat premiul pentru Cel mai bun artist nou, în timp ce Sabrina Carpenter a câştigat primul său Grammy pentru Cel mai bun album vocal pop pentru "Short n' Sweet".

Beyoncé stabilește un nou record

Albumul „Cowboy Carter” al lui Beyoncé a câştigat trofeul pentru Cel mai bun album country, premiu care i-a fost înmânat artistei de Taylor Swift. Beyoncé este prima artistă de culoare care câştigă la această categorie în 50 de ani.

„Nu mă aşteptam la asta”, a spus Beyoncé. Ea a continuat: „Vreau să-i mulţumesc lui Dumnezeu că încă pot să fac ceea ce îmi place după atâţia ani, oh, Doamne! Aş dori să mulţumesc tuturor artiştilor incredibili de country din ţară că au acceptat acest album la care am lucrat atât de greu... Cred că, uneori, genul este un cuvânt rece pentru a ne păstra în locul nostru ca artişti, şi vreau doar să încurajez oamenii să facă ceea ce le place. Şi să rămână perseverenţi”.

Trevor Noah a revenit ca gazdă la gala premiilor Grammy pentru a cincea oară şi a deschis spectacolul cu un omagiu adus oraşului Los Angeles după incendii. Fostul prezentator al emisiunii „Daily Show” s-a concentrat pe ajutorarea în caz de incendiu şi pe rezistenţa oraşului, spunând: „În ciuda tuturor devastărilor, spiritul oraşului a ieşit la iveală”. Noah şi-a început monologul ironizând celebrităţile din public, precum şi oe câţiva din administraţia Trump.

Majoritatea premiilor din acest an au fost înmânate în timpul unei ceremonii dinaintea galei. Spectacolul găzduit de Justin Tranter, a început cu „Bridge Over Troubled Water”, cu Yolanda Adams, Wayne Brady, Scott Hoying, Deborah Cox, Angélique Kidjo şi Taj Mahal. Printre ceilalţi artişti care au cântat în timpul pre-spectacolului s-au numărat Joe Bonamassa, Muni Long şi Béla Fleck.

La începutul ceremoniei de premiere, Sabrina Carpenter şi Charli XCX au primit primele lor premii Grammy. Nu au fost acolo pentru a le accepta, dar Carpenter a câştigat trofeul pentru Cel mai bun spectacol pop solo pentru „Espresso” şi Cea mai bună înregistrare remixată pentru „Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)”. Charli XCX a câştigat premiile Grammy pentru Cea mai bună înregistrare pop dance pentru „Von dutch” şi Cel mai bun album dance/electronic şi Cel mai bun pachet de înregistrare pentru „Brat”.

Beyoncé a câştigat, de asemenea, primul ei premiu al serii, luând acasă primul ei Grammy country pentru Cea mai bună interpretare country duo/ grup pentru "Il Most Wanted" cu Miley Cyrus.

La categoriile R&B, Muni Long a câştigat trofeul pentru Cel mai bun spectacol R&B pentru "Made For Me (Live On BET)", SZA a câştigat Cel mai bun cântec R&B pentru "Saturn" şi Chris Brown a câştigat Cel mai bun album R&B pentru "11:11 (Deluxe)".

Premiu pentru The Beatles

The Beatles au primit premiul Grammy pentru Cea mai bună interpretare rock pentru piesa „Now and Then”. Bradley Cooper a câştigat, de asemenea, un Grammy pentru Cea mai bună coloană sonoră de compilaţie pentru media vizuală pentru "Maestro". Hans Zimmer a câştigat pentru Cea mai bună coloană sonoră pentru media vizuală pentru "Dune: Part Two".

Beyoncé are cele mai multe nominalizări - 11. Queen B' nu a câştigat niciodată gramofonul pentru Cel mai bun album al anului sau Cea mai bună înregistrare, cele două premii majore ale serii. Şi asta în ciuda zecilor de trofee la alte categorii care au făcut din ea artista cu cel mai mare succes din istoria premiilor Grammy.

Lista câştigătorilor Grammy:

Albumul anului: "Cowboy Carter" - Beyoncé

Cântecul anului: "Not Like Us" - compozitor Kendrick Lamar

Înregistrarea anului: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Cel mai bun album pop/ latino: "Las Mujeres Ya No Lloran", Shakira

Compozitorul anului (non-clasic): Amy Allen

Producătorul anului (non-clasic): Daniel Nigro

Cea mai bună performanţă pop solo: "Espresso" - Sabrina Carpenter

Cea mai bună înregistrare dance/ electronic: "Neverender" - Justice & Tame Impala

Cea mai bună înregistrare pop/ dance: "Von dutch" - Charli xcx

Cel mai bun album dance/ electronic: "BRAT" - Charli xcx

Cel mai bun artist nou: Chappell Roan

Cea mai bună interpretare pop/ duo grup: "Die With a Smile", Lady Gaga & Bruno Mars

Cel mai bun album pop vocal: “Short n’ Sweet”, Sabrina Carpenter

Cel mai bun album pop tradiţional: "Visions" - Norah Jones

Cel mai bun videoclip: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Cel mai bun cântec R&B: "Saturn" - Rob Bisel, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon & Scott Zhang, songwriters (SZA)

Cel mai bun album R&B: "11:11 (Deluxe)" - Chris Brown

Cea mai bună interpretare R&B: "Made For Me (Live On BET)" - Muni Long

Cel mai bun cântec rap: "Not Like Us" - Kendrick Lamar, compozitor

Cel mai bun album rap: "Alligator Bites Never Heal" - Doechii

Cea mai bună interpretare rap: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Cea mai bună interpretare rock: "Now and Then" - The Beatles

Cea mai bună interpretare metal: "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)" - Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne

Cel mai bun album rock: "Hackney Diamonds" - The Rolling Stones

Cel mai bun cântec rock: "Broken Man" - Annie Clark, compozitor (St. Vincent)

Cel mai bun album alternativ: "All Born Screaming" - St. Vincent

Cea mai bună interpretare alternativ: "Flea" - St. Vincent

Cel mai bun album folk: "Woodland" - Gillian Welch & David Rawlings

Cel mai bun album country: "Cowboy Carter" - Beyoncé

Cel mai bun cântec country: "The Architect" - Shane McAnally, Kacey Musgraves & Josh Osborne, songwriters (Kacey Musgraves)

Cea mai bună interpretare solo country: “It Takes A Woman” - Chris Stapleton

Cea mai bună interpretare country duo/ grup: Beyonce, "Il Most Wanted" cu Miley Cyrus

Cel mai bun album jazz vocal: "A Joyful Holiday" - Samara Joy

Cel mai bun album jazz instrumental: "Remembrance" - Chick Corea & Béla Fleck

Cel mai bun album blues tradiţional: "Swingin’ Live at The Church in Tulsa" - The Taj Mahal Sextet

Cel mai bun album reggae: "Bob Marley: One Love" - Music Inspired By The Film (Deluxe) - (Various Artists)

Cel mai bun album gospel: "More Than This" - CeCe Winans

Cea mai bună muzică de film: "American Symphony" - Jon Batiste, Matthew Heineman, regizor video; Lauren Domino, Matthew Heineman & Joedan Okun, producători video

Cea mai bună înregistrare de operă: "Saariaho: Adriana Mater" - Esa-Pekka Salonen, dirijor; Fleur Barron, Axelle Fanyo, Nicholas Phan & Christopher Purves; Jason O’Connell, producător (San Francisco Symphony; San Francisco Symphony Chorus; Timo Kurkikangas)

