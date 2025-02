Revolta de la Premiile Grammy 2025. Vedete și haine de lux versus casele făcute scrum. Cum vor schimba incendiile devastatoare din Los Angeles gala din acest an

Săptămâna premergătoare decernării premiilor Grammy este, de obicei, o săptămână plină în care organizatorii au un focus foarte mare pe vedete. Au loc petreceri exclusiviste care atrag unele dintre cele mai mari talente ale muzicii din întreaga lume - producători, cântăreți, agenți și muzicieni - toți în epicentrul industriei de divertisment din Los Angeles.

Dar aproape toate acestea sunt inexistente în acest an. Chiar și petrecerile zgomotoase de după au fost anulate. S-a pus chiar și întrebarea dacă ceremonia de decernare a premiilor Grammy, „Oscarurile muzicii”, va avea loc duminică, așa cum era planificat, după ce Los Angeles a fost marcat de cel mai devastator incendiu înregistrat vreodată - flăcări care au fost stinse complet abia vineri, după ce au ars timp de 24 de zile.

Douăzeci și nouă de persoane au murit și peste 16.000 de locuințe și întreprinderi au fost distruse - cartiere întregi fiind acum cenușă. Mulți artiști și profesioniști din industrie se numără printre cei care și-au pierdut casele, studiourile și echipamentele.

În perioada premergătoare spectacolului, eforturile depuse de obicei pentru petreceri au fost direcționate către strângerea de fonduri. Realizatorii emisiunii spun că și ceremonia în sine va arăta diferit.

Premiile Grammy, în discuții să fie anulate?

Recording Academy, care organizează spectacolul, a declarat că gala Premiilor Grammy este mai necesară ca niciodată. Administratorii spun că seara va fi dublată de un eveniment caritabil pentru a strânge bani și a onora atât victimele, cât și echipele de intervenție care și-au riscat viața. Însă întregul eveniment va arăta diferit față de anii trecuți.

Realizatorii Premiilor Grammy încearcă să atingă tonul potrivit, onorând victimele incendiului și prezentând un Los Angeles sfidător, care va persevera. Dar există îngrijorări cu privire la faptul că imaginea celebrităților bogate îmbrăcate în haine de lux foarte scumpe, care vor zâmbi cu gura până la urechi pe covorul roșu ar putea să stârnească discuții.

Directorul executiv al Grammy, Harvey Mason Jr., a declarat că spectacolul include un format reimaginat, astfel că nu va mai exista toată sindrofia de pe covorul roșu la nivelul anilor trecuți.

El a subliniat impactul economic, menționând că mii de persoane se bazează pe munca legată de Grammy, în special în industria serviciilor. El a încadrat evenimentul ca un simbol al rezilienței, susținând că anularea nu ar aduce beneficii orașului sau industriei muzicale.

„Anularea, împingerea, mutarea nu realizează ceea ce facem noi stând împreună”, a susținut dl Mason în cadrul unei transmisiuni pe internet. Spectacolul va avea ca scop „unificarea și reunirea, onorarea muzicii, dar și folosirea puterii muzicii pentru a vindeca, reconstrui și oferi servicii oamenilor care au nevoie de ea”.

„Cred că aceasta ar putea fi una dintre cele mai importante săptămâni Grammy pe care le-am avut vreodată”.

Mason a declarat pentru New York Times că au consultat o serie de oficiali publici cu privire la oportunitatea organizării evenimentului - inclusiv primarul orașului și guvernatorul Californiei, Gavin Newsom - și dacă acesta ar împiedica eforturile de răspuns la incendiu.

„Ei au sugerat cu tărie să continuăm să găzduim evenimentul”, a declarat el pentru publicație. „Toată lumea a spus că nu există nimic bun care să rezulte din amânare”.

Păreri pro și contra pentru Premiile Grammy

Există încă îngrijorări că seara va fi o imagine proastă pentru industria muzicală.

„De fapt, nu cred că premiile Grammy ar trebui să aibă loc”, a declarat pentru BBC Elyn Kazarian, director de creație în industria muzicală.

„Mi se pare foarte ciudat că vor fi celebrități pe covorul roșu, purtând haine scumpe, în timp ce oamenii din alte părți ale orașului suferă și ale căror mijloace de trai au fost distruse.”

Oamenii din divertisment spun că incendiile vor fi o temă care va fi prezentă pe tot parcursul ceremoniei, iar orașul Los Angeles va fi în centrul atenției.

Ben Winston, unul dintre cei trei producători executivi ai Grammy, a declarat pentru New York Times că premiile vor „face din LA un personaj în noaptea premiilor Grammy”, iar emisiunea va aduce un omagiu primilor respondenți.

Un obiectiv important al spectacolului va fi strângerea de fonduri pentru eforturile de ajutorare a incendiilor.

Cu doar câteva zile înainte de spectacol, un alt mare eveniment muzical din oraș a strâns milioane pentru eforturile de reconstrucție. Concertul FireAid, găzduit în două arene din Los Angeles, cu mai mult de două duzini de numere muzicale, a strâns peste 60 de milioane de dolari numai din vânzarea biletelor.

Premiile Grammy vor dura opt ore și se vor acorda 94 de premii, de la cel mai bun album pop la cea mai bună interpretare corală.

Beyoncé și Taylor Swift vor fi ambele prezente și se vor confrunta la categoria albumul anului pentru prima dată din 2010 - categorie câștigată de Swift în acel an.

De asemenea, vor susține recitaluri Charli XCX, Sabrina Carpenter, Benson Boone, Shakira, Stevie Wonder, Teddy Swims și Raye, precum și un omagiu in memoriam adus producătorului de Thriller, Quincy Jones, dar și starului pop Liam Payne.

Tragediile care au avut un impact asupra premiilor Grammy

Aceasta nu este prima dată când o perturbare majoră a afectat cea mai mare noapte a industriei muzicale.

În 2021, spectacolul a fost amânat din cauza Covid-19 și a fost modificat semnificativ pentru a se adapta protocoalelor de siguranță. Acesta a prezentat un format distanțat din punct de vedere social, fără public live și spectacole preînregistrate într-un cadru intim în aer liber, mai degrabă decât producția obișnuită de arenă la scară largă.

Artiștii au trebuit să se adapteze la un nou mod de promovare a muzicii lor, bazându-se mai degrabă pe platformele digitale decât pe evenimentele în persoană din săptămâna Grammy, care au fost fie anulate, fie mutate online.

„Nu aș compara neapărat pandemia COVID cu ceea ce se întâmplă aici”, a declarat pentru BBC Steven J Horowitz, senior music writer pentru Variety.

„COVID a durat atât de mult și efectele au fost devastatoare timp de ani de zile. Oamenii au trebuit să anuleze lansările majore și totul s-a mutat într-un spațiu digital”. El a spus că situația incendiilor este diferită.

„Industria a reacționat în timp real. Nu este la fel de răspândită ca o pandemie mondială, astfel încât oamenii sunt puțin mai flexibili în ceea ce privește modul de a reacționa corect și de a-i ajuta pe cei afectați”, a spus el.

Cum a fost afectată industria de incendiile din Los Angeles

Managerul de artiști Dani Chavez a declarat pentru BBC că incendiile au afectat mulți oameni care lucrează în industria muzicală din Los Angeles.

„Cunosc mai mulți muzicieni care și-au pierdut echipamentul”, a spus Chavez. „Știu stiliști care lucrează în domeniul muzical care și-au pierdut casele, care aveau costume și altele. Cunosc muzicieni născuți și crescuți în LA care și-au pierdut casa.”

Există, de asemenea, un efect de propagare în industrie asupra celor care nu au fost afectați personal de incendii.

Una dintre cele mai căutate petreceri este evenimentul Spotify care îi onorează pe cei nominalizați pentru cel mai bun artist nou al anului. Este jumătate petrecere, jumătate concert, cu nominalizații precedenți prezentându-și noua muzică și cu celebrități din toate părțile industriei de divertisment prezente pentru a sărbători.

În urma incendiilor, Spotify a ales să anuleze evenimentul din acest an.

„Am decis că cea mai de impact abordare este anularea tuturor evenimentelor noastre din Săptămâna Grammy, inclusiv a petrecerii noastre anuale Best New Artist, și redirecționarea fondurilor pentru a sprijini eforturile de a ajunge la fanii locali și la organizațiile caritabile”, a scris într-un anunț Joe Hadley, Global Head of Music Partnerships and Audience al Spotify.

Industria muzicală și premiile Grammy sunt profund înrădăcinate în Los Angeles și, deși orașul trece printr-o perioadă devastatoare, aceasta a consolidat sentimentul de comunitate, în special în industria muzicală.

„Chiar dacă oamenii au pierdut totul, ei încă mai au speranță. Și cred că asta contribuie la ceea ce vom vedea în industria muzicală în viitor”, a declarat dl Horowitz. „Oamenii nu vor fugi din Los Angeles din cauza acestui singur lucru. Nu va împiedica L.A. să fie unul dintre principalele centre muzicale din lume.”, scrie BBC.com

