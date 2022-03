Hollywood-ul a retrăit în această săptămână unul dintre momentele sale cele mai simbolice ale premiilor cinematografiei, prin desfăşurarea covorului roşu pe Walk of Fame, după doi ani de pauză impusă de pandemia de coronavirus, relatează EFE.

La fel ca aprinderea făcliei la jocurile olimpice, desfăşurarea covorului roşu dă startul numărătorii inverse pentru marea gală a cinematografiei care va avea loc duminică la Teatrul Dolby din Los Angeles în prezenţa vedetelor şi artiştilor nominalizaţi.

Academia Americană de Film face eforturi pentru ca totul să fie pregătit pentru cea de-a 94-a ediţie a premiilor Oscar, care include şi obligativitatea prezentării a două teste PCR negative la coronavirus pentru toţi asistenţii, membrii echipelor şi jurnaliştilor.

Nuanţa de roşu a covorului, care are o lungime de aproape 300 de metri şi 20 de metri lăţime, este denumită "Academy Red".

Deşi vremea este bună în sudul Californiei, prognoza indică posibilităţi de ploaie duminică și luni, astfel încât organizatorii au instalat preventiv un cort pentru adăpostirea invitaţilor.

Amy Schumer, Regina Hall şi Wanda Sykes vor fi prezentatoarele galei.

"The Power of the Dog", "Licorice Pizza", "Coda", "Don't Look Up", "King Richard", "Nightmare Alley", "Drive My Car", "Dune", 'Belfast" şi "West Side Story" sunt anul acesta candidatele la premiul Oscar pentru cel mai bun film.

În timp ce Penelope Cruz ("Madres Paralelas"), Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye"), Olivia Colman ("The Lost Daughter"), Kristen Stewart ("Spencer") şi Nicole Kidman ("Being The Ricardos") aspiră la premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal.

La rândul lor, Javier Bardem ("Being the Ricardos"), Benedict Cumberbatch ("The Power of the Dog"), Andrew Garfield ("Tick, Tick...Boom!"), Will Smith ("King Richard") şi Denzel Washington ("The Tragedy of Macbeth") candidează la premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal.

