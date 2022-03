Care este subiectul filmului favorit să câștige Oscarul în 2022

Cea de-a 94-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 27 martie la Dolby Theatre din Hollywood.

„The Power of the Dog”, un western cu accente sumbre şi psihologice, difuzat de Netflix, are cele mai multe şanse la premiile Oscar din acest an, fiind nominalizat la 12 categorii, printre care şi cea pentru cel mai bun film.

Conform tvmania.ro, acțiunea se petrece în anul 1925, în Montana, unde bogații frații Burbank, Phil (Benedict Cumberbatch) și George (Jesse Plemons), își conduc ferma prosperă. La restaurantul Red Mill, în drum spre piață, frații o întâlnesc pe văduva Rose (Kirsten Dunst) și pe sensibilul ei fiu, Peter (Kodi Smit-McPhee). Phil se comportă atât de crud încât îi aduce pe amândoi până la lacrimi, bucurându-se de rănile lor și stârnind râsul anturajului său. Fratele său, blajinul George, este singurul care o menajează pe Rose și care hotărăște să se însoare cu ea.

În urma întâlnirii cruciale cu Rose și cu fiul ei, tocmai nemilosul Phil, care trăiește după regulile primitive care l-au însoțit de când se știe, poate castra un vițel cu două tăieturi rapide ale cuțitului, înoată gol în râu, murdărindu-și trupul cu noroi și este un cowboy la fel de dur ca pielea lui, începe să se schimbe și îl ia pe Peter sub aripa lui.

Pelicula este ecranizarea cărții „În ghearele câinilor”, de Thomas Savage, publicată recent și în România. Aceasta a fost caracterizată ca „O dramă psihologică profundă si violentă, care se petrece în decorul sălbatic al Vestului american, scrisă de una dintre cele mai puternice si distinctive voci din literatura americană și ecranizată acum de Netflix într-un film multipremiat, în regia lui Jane Campion”.

