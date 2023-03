Premiile Oscar 2023: unde poate fi urmărit filmul care a câștigat marele premiu

Everything Everywhere All at Once, cel mai bun film la Oscar

Lungmetrajul "Everything Everywhere All at Once" a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun film, duminicã searã, la Los Angeles, în cadrul celei de-a 95-a gale de decernare a trofeelor atribuite de Academia de film americanã (AMPAS), potrivit contului de Twitter al evenimentului.

La aceastã categorie au fost nominalizate producţiile cinematografice "All Quiet on the Western Front", "Avatar: The Way of Water", "The Banshees of Inisherin", "Elvis", "Everything Everywhere All at Once", "The Fabelmans", "Tár", "Top Gun: Maverick", "Triangle of Sadness", "Women Talking".

Pelicula învingãtoare, regizatã de Daniel Kwan ºi Daniel Scheinert, câştigase deja în 2023 premiile decernate de principalele asociaţii profesionale de la Hollywood. Filmul e disponibil pe voyo.ro. În otal, a luat 7 premii Oscar.

Acest film independent, produs cu un buget de 25 de milioane de dolari, spune povestea proprietarei unei spãlãtorii, interpretatã de actriţa malaezianã Michelle Yeoh, care, epuizatã de problemele administrative cu fiscul, plonjeazã brusc în lumi paralele.

‘EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE’ takes home seven Academy Awards. #Oscars • Best Picture • Best Director • Best Original Screenplay • Best Actress • Best Supporting Actor • Best Supporting Actress • Best Film Editing pic.twitter.com/NwZTqsn1OY — Film Updates (@FilmUpdates) March 13, 2023

În 2022, premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj a fost câştigat de filmul "CODA", regizat de cineasta Sian Heder.

Cea de-a 95-a galã de decernare a premiilor Oscar a avut loc la Dolby Theatre din Los Angeles. Evenimentul a fost prezentat, pentru a treia oarã, de actorul Jimmy Kimmel.

Ads