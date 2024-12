Au fost anunţate listele scurte pentru premiile Oscar la 10 categorii. Filmele care conduc detașat

Au fost anunţate listele scurte pentru premiile Oscar la 10 categorii, iar filmele „Emilia Pérez” şi „Wicked” conduc detaşat.

Votul preliminar se aplică categoriilor: scurtmetraj de animaţie, lungmetraj documentar, scurtmetraj documentar, lungmetraj internaţional, scurtmetraj live action, machiaj şi coafură, muzică originală, cântec original, sunet şi efecte vizuale.

Votul pentru desemnarea nominalizaţilor la toate cele 23 de categorii Oscar începe miercuri, 8 ianuarie, şi se încheie duminică, 12 ianuarie. Nominalizările vor fi anunţate în 17 ianuarie.

Cinci filme câştigătoare ale Premiului Academiei Studenţilor 2024 se află pe lista scurtă: „Keeper” (scurtmetraj documentar), „Au Revoir Mon Monde” şi „Origami” (scurtmetraj de animaţie) şi „The Compatriot” şi „Crust” (scurtmetraj live action). Nominalizaţii desemnaţi urmează încă să fie stabiliţi în categoriile preselectate.

Conan O'Brien va fi gazda ceremoniei Oscar 2025, care va avea loc în 2 martie.

Lista selecţiilor

Documentary Feature

“The Bibi Files” (Jolt.Film)

“Black Box Diaries” (MTV Documentary Films)

“Dahomey” (Mubi)

“Daughters” (Netflix)

“Eno” (Film First Co.)

“Frida” (Amazon MGM Studios)

“Hollywoodgate” (Fourth Act Film)

“No Other Land” (ImmerGuteFilme)

“Porcelain War” (Picturehouse)

“Queendom” (Greenwich Entertainment)

“The Remarkable Life of Ibelin” (Netflix)

“Soundtrack to a Coup d’Etat” (Kino Lorber)

“Sugarcane” (National Geographic Documentary Films)

“Union” (Level Ground)

“Will & Harper” (Netflix)

International Feature

“Armand” (IFC Films), Norvegia

“Dahomey” (Mubi), Senegal

“Emilia Pérez” (Netflix), Franţa

“Flow” (Janus Films and Sideshow), Lituania

“From Ground Zero” (No U.S. Distribution), Palestina

“The Girl With the Needle” (Mubi), Danemarca

“How to Make Millions before Grandma Dies” (Well Go USA Entertainment), Thailanda

“I’m Still Here” (Sony Pictures Classics), Brazilia

“Kneecap” (Sony Pictures Classics), Irlanda

“Santosh” (Metrograph Pictures), Marea Britanie

“The Seed of the Sacred Fig” (Neon), Germania

“Touch” (Focus Features), Islanda

“Universal Language” (Oscilloscope Laboratories), Canada

“Waves” (No U.S. Distribution), Cehia

“Vermiglio” (Janus Films), Italia

Makeup and Hairstyling

“The Apprentice” (Briarcliff Entertainment)

“Beetlejuice Beetlejuice” (Warner Bros.)

“A Different Man” (A24)

“Dune: Part Two” (Warner Bros.)

“Emilia Pérez” (Netflix)

“Maria” (Netflix)

“Nosferatu” (Focus Features)

“The Substance” (Mubi)

“Waltzing with Brando” (Filmin’Tahiti)

“Wicked” (Universal Pictures)

Sound

“Alien: Romulus” (20th Century Studios)

“Blitz” (Apple Original Films)

“A Complete Unknown” (Searchlight Pictures)

“Deadpool & Wolverine” (Marvel Studios)

“Dune: Part Two” (Warner Bros.)

“Emilia Pérez” (Netflix)

“Gladiator II” (Paramount Pictures)

“Joker: Folie à Deux” (Warner Bros.)

“Wicked” (Universal Pictures)

“The Wild Robot” (DreamWorks Animation)

Visual Effects

“Alien: Romulus” (20th Century Studios)

“Better Man” (Paramount Pictures)

“Civil War” (A24)

“Deadpool & Wolverine” (Marvel Studios)

“Dune: Part Two” (Warner Bros.)

“Gladiator II” (Paramount Pictures)

“Kingdom of the Planet of the Apes” (20th Century Studios)

“Mufasa: The Lion King” (Walt Disney Pictures)

“Twisters” (Universal Pictures)

“Wicked” (Universal Pictures)

Original Score

“Alien: Romulus” (20th Century Studios) - Benjamin Wallfisch

“Babygirl” (A24) - Cristobal Tapia de Vee

“Beetlejuice Beetlejuice” (Warner Bros.) - Danny Elfman

“Blink Twice” (Amazon MGM Studios) - Chanda Dancy

“Blitz” (Apple Original Films) - Hans Zimmer

“The Brutalist” (A24) - Daniel Blumberg

“Challengers” (Amazon MGM) - Trent Reznor and Atticus Ross

“Conclave” (Focus Features) - Volker Bertelmann

“Emilia Pérez” (Netflix) - Clément Ducol, Camille

“The Fire Inside” (Amazon MGM Studios) - Tamar-kali

“Gladiator II” (Paramount Pictures) - Harry Gregson-Williams

“Horizon: An American Saga - Chapter 1” (Warner Bros.) - John Debney

“Inside Out 2” (Pixar) - Andrea Datzman

“Nosferatu” (Focus Features) - Robin Carolan

“The Room Next Door” (Sony Pictures Classics) - Alberto Iglesias

“Sing Sing” (A24) - Bryce Dessner

“The Six Triple Eight” (Netflix) - Aaron Zigman

“Wicked” (Universal Pictures) - John Powell, Stephen Schwartz

“The Wild Robot” (DreamWorks Animation) - Kris Bowers

“Young Woman and the Sea” (Walt Disney Pictures) - Amelia Warner

Original Song

“Forbidden Road” from “Better Man” (Paramount Pictures)

“Winter Coat” from “Blitz” (Apple Original Films)

“Compress/Repress” from “Challengers” (Amazon MGM Studios)

“Never Too Late” from “Elton John: Never Too Late” (Walt Disney Pictures)

“El Mal” from “Emilia Pérez” (Netflix)

“Mi Camino” from “Emilia Pérez” (Netflix)

“Sick In The Head” from “Kneecap” (Sony Pictures Classics)

“Beyond” from “Moana 2” (Walt Disney Pictures)

“Tell Me It’s You” from “Mufasa: The Lion King” (Walt Disney Pictures)

“Piece By Piece” from “Piece by Piece” (Focus Features)

“Like A Bird” from “Sing Sing” (A24)

“The Journey” from “The Six Triple Eight” (Netflix)

“Out Of Oklahoma” from “Twisters” (Universal Pictures)

“Kiss The Sky” from “The Wild Robot” (DreamWorks Animation)

“Harper And Will Go West” from “Will & Harper” (Netflix)

Animated Short Film

“Au Revoir Mon Monde”,

“A Bear Named Wojtek”,

“Beautiful Men”,

“Bottle George”,

“A Crab in the Pool”,

“In the Shadow of the Cypress”,

“Magic Candies”,

“Maybe Elephants”,

“Me”,

“Origami”,

“Percebes”,

“The 21”,

“Wander to Wonder”,

“The Wild-Tempered Clavier”,

“Yuck!”

Documentary Short Film

“Chasing Roo”,

“Death by Numbers”,

“Eternal Father”,

“I Am Ready, Warden”,

“Incident”,

“Instruments of a Beating Heart”,

“Keeper”,

“Makayla’s Voice: A Letter to the World”,

“Once upon a Time in Ukraine”,

“The Only Girl in the Orchestra”,

“Planetwalker”,

“The Quilters”,

“Seat 31: Zooey Zephyr”,

“A Swim Lesson”,

“Until He’s Back”

Live Action Short Film

“Anuja”,

“Clodagh”,

“The Compatriot”,

“Crust”,

“Dovecote”,

“Edge of Space”,

“The Ice Cream Man”,

“I’m Not a Robot”,

“The Last Ranger”,

“A Lien”,

“The Man Who Could Not Remain Silent”,

“The Masterpiece”,

“An Orange from Jaffa”,

“Paris 70”,

“Room Taken”.

