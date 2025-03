Mare surpriză la Premiile Oscar. O actriță de 25 de ani a învins-o pe favorita Demi Moore

Mikey Madison a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal datorită interpretării sale din filmul 'Anora', în cadrul celei de-a 97-a gale organizate de Academia de film americană, duminică seară, la Los Angeles, informează agențiile de presă internaționale.

La această categorie au concurat actrițele Cynthia Erivo ('Wicked'), Karla Sofia Gascon ('Emilia Perez'), Mikey Madison ('Anora'), marea favorită Demi Moore ('The Substance'), Fernanda Torres ('I'm Still Here').

Acesta este primul premiu Oscar din palmaresul actriței Mikey Madison, în vârstă de 25 de ani.

Filmul ''Anora'', regizat de Sean Baker, a câștigat anul trecut trofeul Palme d'Or la Festivalul de la Cannes și spune povestea unei dansatoare de striptease, Ani, care se căsătorește cu Ivan, fiul unui bogat oligarh rus. Familia lui Ivan nu reacționează prea bine la acea căsătorie neașteptată, iar tânăra americană începe să se revolte după ce este întâmpinată cu mult dispreț de părinții soțului ei.

În 2024, premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal a fost câștigat de Emma Stone datorită interpretării sale din filmul 'Poor Things'.

