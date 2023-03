Gala premiilor Oscar va fi în direct în România. Cine o va transmite, în comentariul unui nume mare din domeniu

Decernarea premiilor Oscar la cea de-a 95-a gală, va fi transmisă, în direct, din Dolby Theatre Hollywood, Los Angeles, luni, 13 martie, de la ora 3 dimineaţa, de VOYO.

Evenimentul va fi comentat de Irina-Margareta Nistor. „O să vedem împreună cine o să plece fericit cu un Oscar, cine va fi dezamăgit, cine ce ispravă o să mai facă, de la palma de anul trecut, la plicul greşit cu LaLa Land, care va fi cea mai elegantă vedetă, dar şi cea mai nonşalantă, şi dacă am nimerit-o cu previziunile! Ne vedem şi auzim după miezul nopţii, spre dimineaţă! Vă aştept să aflaţi în direct câştigătorii!”, a declarat aceasta.

Academia Americană de Film a anunţat deja nominalizările pentru cea de-a 95-a ediţie a Premiilor Oscar, iar pelicula „Everything Everywhere All at Once” a fost apreciată la 11 categorii.

Producţia spune povestea unei imigrante de origine chineză, Evelyn, care suferă din cauza crizei vârstei de mijloc, căsniciei şi a micii sale afaceri, o spălătorie. Aceasta duce o adevărată luptă pentru a-şi găsi împlinirea în viaţă. Destinul face ca Evelyn să pornească într-o aventură nebună, în care doar ea poate salva lumea, explorând alte universuri şi realităţi paralele, şi conectându-se cu vieţile pe care le-ar fi putut duce. Filmul care are cele mai mari şanse să plece acasă cu o statuetă Oscar poate fi urmărit chiar pe VOYO.

Pentru cel mai bun film se luptă printre altele peliculele „Elvis”, „The Banshees of Inisherin”, „Avatar: The Way of Water”, „All Quiet on the Western Front” şi „Top Gun: Maverick”.

În ceea ce priveşte titlul de cea mai bună actriţă într-un rol principal, el poate ajunge la: Cate Blanchett („Tar”), Ana de Armas („Blonde”), Andrea Riseborough („To Leslie”), Michelle Williams („The Fabelmans”) sau la Michele Yeoh pentru rolul din „Everything Everywhere All at Once”.

Ads