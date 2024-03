Premiile Oscar se văd la noapte în România. Postul TV care transmite ceremonia, comentată de Irina-Margareta Nistor

Decernarea Premiilor Oscar va putea fi urmărită în direct, în 11 martie, de la ora 01.00, exclusiv, pe Voyo. Interpretul de film Irina-Margareta Nistor alături de actorul, scenaristul, regizorul şi producătorul creativ Anghel Damian vor comenta gala în direct.

Gala Premiilor Oscar va avea loc la Dolby Theatre Hollywood, Los Angeles.

Anul acesta, lista nominalizărilor este dominată de producţii care au impresionat publicul, dar şi criticii de film la nivel global, printre acestea se regăsesc: "Oppenheimer", "Poor Things", "Killers of the Flower Moon" sau filmul cu cele mai mari încasări din 2024: "Barbie".

La categoria Cel mai bun actor în rol principal se luptă Bradley Cooper ("Maestro"), Colman Domingo ("Rustin"), Paul Giamatti ("The Holdovers"), Cillian Murphy ("Oppenheimer") şi Jeffrey Wright ("American Fiction").

Trofeul pentru Cea mai bună actriţă în rol principal va putea ajunge la Annette Bening ("Nyad"), Lily Gladstone ("Killers of the Flower Moon"), Sandra Huller ("Anatomy of a Fall"), Carey Mulligan ("Maestro") sau Emma Stone ("Poor Things").

Cel mai râvnit premiu – pentru Cel mai bun film din 2023 este disputat de producţiile: "American Fiction", "Anatomy of a Fall", "Barbie", "The Holdovers", "Killers of the Flower Moon", "Maestro", "Oppenheimer", "Past Lives", "Poor Things" şi "The Zone of Interest".

„Suntem în rând cu lumea! Pe Voyo se preiau Oscarurile, în direct, în noaptea de 10 spre 11 martie, după ce am vibrat şi pentru Grammy. Aproape toate filmele au putut fi văzute şi în Romania. Să ne alegem în gând preferaţii şi să ne inspirăm cu ce-i la modă, în seara cea mai specială pentru cea de-a 7-a artă”, a declarat Irina-Margareta Nistor.

”Să fii la Oscaruri e poate dorinţa cea mai mare a fiecărui făcător de filme şi seriale. Până când ajungem să stăm în primele rânduri, mă bucur măcar că am ocazia să le comentez. Prezenţa doamnei Irina-Margareta Nistor va face ca întâmplarea să devină şi o lecţie despre film, nu numai un eveniment monden”, a spus Anghel Damian.

