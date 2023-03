Momente memorabile de la Premiile Oscar: încurcături, bătăi, cel mai scurt discurs și cele mai îndelungate ovații VIDEO

Will Smith l-a lovit pe Chris Rock

Premiile Oscar 2023 vor fi acordate în noaptea de duminică spre luni, la cea de-a 95-a ediție a galei organizate de Academia Americană de Film.

Premiile Oscar s-au acordat prima dată în 1929, au fost transmise la radio din 1930 și televizate începând cu anul 1953.

De-a lungul acestor ani, au fost extrem de multe momente controversate, amuzante sau pur și simplu remarcabile.

Iată câteva dintre acestea, selectate de revista People:

1940. A fost nevoie de mai mult de un deceniu pentru ca prima actriță de culoare să câștige un premiu Oscar. Onoarea i-a revenit lui Hattie McDaniel pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul Mammy din Gone with the Wind (1939). Lui Hattie McDaniel nu i s-a permis însă să stea cu restul distribuției filmului și a fost așezată în spate.

1943. Greere Garson a stabilit un record care încă nu a fost doborât cu discursul ei de acceptare foarte, foarte lung, după ce a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță pentru interpretarea din Mrs. Miniver (1942). Discursul ei a durat șapte minute și mulți îl consideră ca fiind catalizatorul pentru introducerea limitei de timp.

1968. Aflred Hitchcock a avut foarte mult de așteptat pentru a intra în posesia unui Oscar și nici măcar nu a fost pentru vreun film, ci pentru întreaga carieră. Nemulțumit, celebrul regizor al filmelor de suspans a urcat pe scenă și a spus Thank you...Very much, indeed. Cel mai scurt discurs din istoria premiilor.

Ads

1969. Au existat șase egalități în istoria Oscarurilor, iar în 1969 Barbra Streisand Streisand și Audrey Hepburn au câștigat amândouă premiul pentru cea mai bună actriță: Streisand pentru Funny Girl (1968) și Hepburn pentru The Lion in Winter (1968). Dintre cele două câștigătoare, Streisand a fost singura prezentă și și-a început discursul cu replica acum emblematică, „Hello, gorgeous”.

1972. Cariera lui Charlie Chaplin s-a derulat în mare parte înainte de începerea premiilor Oscar, dar impactul său asupra industriei a fost imens. Pentru a recunoaște acest lucru, Academia i-a acordat un premiu onorific în 1972 și, când l-a primit, a fost ovaționat în picioare timp de 12 minute.

Ads

2017. Waren Beatty și Faye Dunaway au făcut o mare încurcătură la prezentarea premiului pentru cea mai bună imagine. Ei au anunțat ca fiind câștigător filmul LaLa Land. Membrii producției au urcat pe scenă pentru a sărbători, dar bucuria lor a fost de scurtă durată. De fapt, câștigase Moonlight. Producătorul Jordan Horowitz a urcat pe scenă pentru a îndrepta eroarea, care fusese cauzată de faptul că Warren Beatty primise un plic în plus, pentru Cea mai bună actriță, Emma Stone din LaLaland.

2022. Pe 28 martie, Chris Rock a fost pălmuit de Will Smith pe scena premiilor Oscar, după ce a făcut o glumă despre coafura soţiei actorului, care suferă de alopecie.

În urma acestei altercaţii, Smith, care tocmai câştigase premiul pentru cel mai bun actor cu rolul din „The Williams Method”, şi-a cerut scuze public pentru gestul său şi şi-a anunţat demisia din Academie. De asemenea, a fost interzis de la toate evenimentele Academiei timp de zece ani.

Ads