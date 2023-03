Premiile Oscar 2023. O comedie SF e marea favorită: oameni cu hot dog în loc de degete și utilizări nebănuite ale jucăriilor sexuale

"Everything Everywhere All at Once", marele favorit la Oscar

Marele favorit la gala de deceranare a premiilOR Oscar 2023, programată în noaptea de duminică spre luni, este "Everything Everywhere All at Once", o comedie cu elemente SF, nominalizată la 11 categorii, în care o proprietară de spălătorie suprasolicitată se trezeşte cufundată într-o multitudine de universuri paralele.

Ultima speranţă a umanităţii, această imigrantă chineză, interpretată de Michelle Yeoh, trebuie să se confrunte cu un super-ticălos care ameninţă întregul "multivers" şi se dovedeşte a fi alter ego-ul exuberant al fiicei sale deprimate.

Explorarea diferitelor lumi alunecă apoi într-o călătorie delirantă, în care unii oameni au hot dog în loc de degete, pietrele sunt înzestrate cu emoţii şi jucăriile sexuale îşi găsesc utilizări nebănuite.

Acest film independent uşor nebunesc a avut un mare succes în cinematografe, cu venituri de 100 de milioane de dolari. Intriga sa, centrată pe o reflecţie emoţionantă asupra dragostei de familie şi cu o distribuţie bine aleasă, în principal asiatică, i-a permis să câştige majoritatea premiilor acordate înainte de Oscar.

"În spatele filmului, se află un grup de oameni pentru care este imposibil să nu simţi simpatie", rezumă pentru AFP Scott Feinberg, editorialist de specialitate la Hollywood Reporter.

Triumful anunţat s-ar putea totuşi să se confrunte cu sistemul de vot pentru Oscarul pentru "cel mai bun film", care tinde să penalizeze creaţiile polarizante, îşi aminteşte el. Cu toate acestea, mulţi membri ai Academiei "pur şi simplu nu înţeleg" entuziasmul din jurul acestei comedii produsă de un duo de treizeci de ani.

De acest lucru ar putea beneficia adaptarea germană a romanului "All Quiet on the Western Front" sau de blockbuster-ul lui Tom Cruise "Top Gun: Maverick", care a permis publicului să revină în sălile de cinema după pandemie.

