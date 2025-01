Anunţarea live a nominalizărilor la premiile Screen Actors Guild, anulată din cauza incendiilor devastatoare din Los Angeles FOTO/VIDEO

Anunţul live al nominalizărilor pentru premiile Screen Actors Guild a fost anulat miercuri dimineaţă, 8 ianuarie, din cauza incendiilor devastatoare şi a vânturilor din zona Los Angeles, potrivit AP.

Nominalizările pentru premiile care onorează cele mai bune performanţe în filme şi televiziune vor fi anunţate prin intermediul unui comunicat de presă şi nu în cadrul unui eveniment live găzduit de actorii Joey King şi Cooper Koch.

Case şi structuri ard în urma unor incendii provocate de vânt în cartierul Pacific Palisades din Los Angeles şi Altadena, un cartier de lângă Pasadena, California.

Firefighters are battling four separate blazes across Los Angeles County, including the 2,900-acre Palisades Fire and new fires in Sylmar (50 acres) and Tamarack. Heavy wind causing huge spread of fire

