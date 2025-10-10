Ce spunea Trump la începutul anului despre Maria Corina Machado, femeia care i-a suflat Nobelul pentru Pace

Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 18:38
Ce spunea Trump la începutul anului despre Maria Corina Machado, femeia care i-a suflat Nobelul pentru Pace
Maria Corina Machado FOTO Truth Social/Donald J. Trump

Câștigarea Premiului Nobel pentru Pace de către Maria Corina Machado l-a făcut pe Donald Trump să rateze prestigiosul premiu pentru care milita de mult timp.

Lidera opoziției și activistă pentru democrație din Venezuela, Maria Corina Machado, a primit vineri, 10 octombrie, Premiul Nobel pentru Pace 2025, suflându-i prestigiosul premiu președintelui american Donald Trump, care a făcut mult lobby pentru a-l primi, scrie Hindustan Times.

Se așteaptă ca victoria lui Machado să declanșeze o dispută în SUA, în special la Casa Albă, care și-a exprimat deja nemulțumirea față de Comitetul Nobel.

„Încă o dată, Comitetul Nobel a demonstrat că pune politica mai presus de pace”, a declarat Casa Albă într-un comunicat. De asemenea, a precizat că, deși nu a câștigat Premiul pentru Pace, Trump „va continua să încheie acorduri de pace, să pună capăt războaielor și să salveze vieți”.

Directorul de comunicare al Casei Albe a postat pe X: „El (Trump) are o inimă de umanitar și nu va exista niciodată cineva ca el care să poată muta munții din loc cu simpla forță a voinței sale.”

Donald Trump nu a reacționat încă la câștigarea Premiului Nobel de către Maria Corina Machado.

Cu toate acestea, președintele SUA a susținut în trecut mișcarea pentru democrație a lui Machado și a aliaților săi.

„Acești luptători pentru libertate…”

În ianuarie anul acesta, când Machado a fost reținută pentru o perioadă în timpul unui protest antiguvernamental împotriva lui Nicolás Maduro în Caracas, Venezuela, Trump a făcut apel pentru siguranța ei.

Opoziția din Venezuela, precum și SUA, ar fi afirmat că Maduro a furat alegerile prezidențiale din 2024, argumentând că Edumundo González, susținut de Machado, a fost adevăratul câștigător.

Cu doar câteva zile înainte de inaugurarea sa prezidențială, Donald Trump a declarat într-o postare pe Truth Social din 10 ianuarie: „Activista democratică din Venezuela, Maria Corina Machado, și președintele ales Gonzalez exprimă pașnic vocile și VOINȚA poporului venezuelean, sute de mii de oameni demonstrând împotriva regimului. Marea comunitate americană venezueleană din Statele Unite susține în mod covârșitor o Venezuelă liberă și m-a susținut cu tărie pe mine. Acești luptători pentru libertate nu ar trebui să fie răniți și TREBUIE să rămână ÎN SIGURANȚĂ și ÎN VIAȚĂ!”, a scris Trump pe rețeaua Truth Social pe care o deține.

Maria Corina Machado a fost eliberată la scurt timp după arestare. Partidul său, Vente Venezuela, a postat pe X că a fost „interceptată violent în timp ce părăsea adunarea”, adăugând că „trupele regimului au tras asupra motocicletelor care o transportau”, a relatat la acea vreme The New York Times.

Protestele antiguvernamentale din ianuarie au fost prima apariție publică a lui Machado din august 2024, când se ascunsese din cauza amenințărilor cu arestarea din partea regimului Maduro.

Consiliera politică a lui Machado, Magalli Meda, a susținut că, în timpul scurtei sale detenții, Machado „a fost forțată să înregistreze mai multe videoclipuri și a fost ulterior eliberată”.

Ce a spus Maria Corina despre câștigarea Premiului Nobel

Directorul Institutului Nobel din Norvegia, Kristian Berg Harpviken, a sunat-o pe Maria Corina pentru a o informa că va primi Premiul Nobel pentru Pace anul acesta.

Emoționată, Machado i-a spus lui Harpviken: „O, Doamne, nu am cuvinte”. Cu toate acestea, ea a spus că nu „merită” premiul, deoarece este doar o singură persoană.

„Mulțumesc, dar sper că înțelegeți, aceasta este o mișcare. Aceasta este realizarea întregii societăți. Sunt doar o singură persoană. Cu siguranță nu merit asta”, a spus ea.

Premiul Nobel pentru Pace 2025
