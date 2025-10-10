"Nu este treaba mea să judec". Putin, alături de prietenul Trump, după ratarea Nobelului pentru Pace. "Decizia a adus daune enorme credibilității premiului" VIDEO

Președintele rus Vladimir Putin i-a luat apărarea lui Trump, după ce acesta a ratat Premiul Nobel pentru Pace pe 2025. Într-un discurs ținut vineri, 10 octombrie, liderul de la Kremlin a subliniat faptul că omologul său american a făcut mai multe pentru omenire decât oricine altcineva și merita cu prisosință premiul.

Faptul că, în trecut, distincția a ajuns la oameni care nu o meritau, a spus Putin, nu a făcut decât să decredibilizeze instituția Premiului Nobel. Unul dintre cei mai controversați laureați este predecesorul lui Donald Trump în funcția de președinte, Barack Obama, care a luat Nobelul pentru Pace în anul în care a fost ales, înainte să aibă vreo mare realizare.

"Da, despre Trump. Știți, nu este treaba mea să decid cine primește Premiul Nobel. În primul rând, nu cred că vreunul dintre voi de aici, sau vreunul dintre telespectatorii sau ascultătorii voștri, va obiecta - vă spun acum ce vreau să spun.

Au existat cazuri în care comitetul a acordat Premiul Nobel pentru Pace unor oameni care nu au făcut nimic pentru pace. Și, în opinia mea, aceste decizii au adus daune enorme credibilității premiului. Așa că, vine cineva - bun sau rău - și o lună sau două mai târziu, bum. Pentru ce? Nu a făcut absolut nimic. Așa funcționează? Sigur este pentru merit sau un fel de realizare? Și astfel, cred că credibilitatea sa a fost pierdută semnificativ. Nu contează, nu este treaba mea să judec.

Dacă actualul președinte al SUA merită sau nu un Premiu Nobel, nu știu. Dar el face cu adevărat multe pentru a rezolva crize complexe care durează ani, chiar decenii.

Și am spus-o deja cu siguranță; Știu că este sincer angajat în acest sens în ceea ce privește criza din Ucraina. Unele lucruri au avut succes acolo, altele nu. Poate că vom putea totuși realiza multe pe baza acordurilor și discuțiilor de la Anchorage. Dar cu siguranță încearcă, cu siguranță lucrează la aceste probleme - la realizarea păcii și la rezolvarea situațiilor internaționale complexe.

Cel mai frapant exemplu este situația din Orientul Mijlociu. Dacă tot ceea ce a depus eforturi Donald, tot ceea ce a vorbit și tot ceea ce încearcă să facă, poate fi realizat, va fi un eveniment istoric, pur și simplu un eveniment istoric.

Și dacă ați observat, am vorbit ieri cu prim-ministrul Irakului [Mohammed Sudani], care conduce în prezent Liga Arabă. Am convenit să amânăm chiar și întâlnirea noastră - Rusia și Liga Arabă. Aceasta a fost inițiativa mea. Am făcut asta tocmai pentru că nu vreau să interferez cu procesul care, sperăm, a fost stabilit acum și este în desfășurare, apropo, la inițiativa și cu participarea directă a lui Trump, în Orientul Mijlociu. Nu este aceasta o realizare? Este o realizare.

Dar, repet, nu este treaba mea să decid dacă merită sau nu acest premiu și dacă acest premiu este demn de realizări de acest fel."

President Putin responds to President Trump not winning the Nobel Peace Prize: “This award lost credibility. The committee discussed the prize for people who have done nothing for the world.” “He solves complex problems, crises that last for decades.” pic.twitter.com/fQjiKYuiMM — Benny Johnson (@bennyjohnson) October 10, 2025

Președintele american a văzut și el discursul lui Putin și i-a mulțumit într-un mesaj pe rețeaua Truth Social, pe care o deține.

"Mulțumesc, domnule președinte Putin", a scris Trump pe Truth Social.

