Răspunsul președintelui comitetului Nobel când a fost întrebat de presiunile făcute de Trump: „Decizia este bazată pe curaj și integritate” VIDEO

Președintele Comitetului Nobel, Jørgen Watne Frydnes, a răspuns la o serie de întrebări după anunțarea premiului pentru Pace. Prima întrebare a vizat presiunile făcute de liderul SUA, Donald Trump, în ultima perioadă pentru a obține premiul.

Întrebat de jurnaliști despre eforturile de lobby ale lui Trump pentru a câștiga premiul, președintele comitetului Nobel a declarat că membrii comitetului primesc mii de scrisori și sunt ținta multor campanii în fiecare an.

„În istoria Premiului Nobel, acest comitet a văzut toate tipurile de campanie, atenție media și mii de scrisori, anual, de la oameni care explică ce înseamna pentru ei a aduce pacea. Comitetul stă într-o cameră cu portretele tuturor laureaților și camera aceea este plină de curaj și integritate. Ne bazăm decizia doar pe munca și dorința lui Alfred Nobel”, a declarat președintele comitetului, la întrebarea legată de dorința lui Donald Trump.

Acesta a confirmat faptul că prin decizia de a acorda premiul unei luptătoare pentru democrație, comitetul încearcă să transmită un mesaj lumii legat de pericolul regimurilor autoritare.

„Lumea în care avem tot mai puține democrații și din ce în ce mai multe regimuri autoritare devine o lume mai puțin sigură. Credem că democrația este o precondiție pentru pace. Ăsta este mesajul pentru lume, trebuie să susținem forțele democratice în favoarea păcii”, a mai spus Frydnes.

Întrebat dacă premiul reprezintă o încununare a eforturilor femeilor în lupta împotriva represiunii, acesta a declarat că, în istoria Nobelului, au fost premiați femei și bărbați curajoși din toată lumea.

„Cum a fost citat în anunț, în istoria lungă premiului, femei și bărbați curajoși din toată lumea s-au ridicat împotriva represiunii, din nou și din nou. María Corina Machado a fost un lider unificator al opoziției și ceea ce a făcut în alegerile din 2024 este incredibil și aduce speranță oricărei țări,” a mai spus acesta.

Întrebat dacă acordarea premiului Maríei Corina Machad ar putea afecta securitatea acesteia, președintele a răspuns că membrii comitetului speră ca distincția va fi un sprijin pentru cauza opozantei din Venezuela.

„Una dintre cele mai importante dileme în luarea unei decizii, pentru toți candidații, mai ales când persoana căreia i se acordă premiul este căutată și există amenințări la adresa sa. María Corina Machad este foarte activă în Venezuela, deci luăm în considerare că acest premiu îi va susține cauza, nu o va limita”, a spus acesta.

Oficialul a adăugat că membrii Comitetului speră ca María Corina Machad să participe la decernarea premiului, dar că participarea ei ține de chestiuni de securitate.

Trump a făcut presiuni pentru premiu

Donald Trump a declarat recent că Statele Unite ar fi „insultate” dacă el nu ar primi Premiul Nobel pentru Pace. Aceasta este doar una dintre multele declarații prin care președintele american a cerut insistent acest „trofeu” – o idee apărută în primul său mandat la Casa Albă și devenită o obsesie în cel de-al doilea mandat, care a început pe 20 ianuarie 2025.

„Orice aș face, nu voi primi premiul Nobel”, s-a plâns el în iunie pe rețeaua sa Truth Social. În februarie, în prezența lui Benjamin Netanyahu, președintele american a declarat: „Îl merit, dar nu mi-l vor acorda niciodată”.

„Dacă m-aș fi numit Obama, aș fi primit Premiul Nobel în zece secunde”, a mai spus Trump în octombrie 2024.

Premiile Nobel, considerate printre cele mai prestigioase distincţii din lume, recompensează realizări remarcabile în domenii precum medicină, fizică, chimie, literatură, economie şi pace.

