Trump, prima reacție după ce a ratat Nobelul pentru Pace. I-a mulțumit lui Putin

Autor: Adrian Zia
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 19:45
1586 citiri
Donald Trump, președintele SUA FOTO Hepta

Donald Trump a ratat premiul Nobel pentru Pace pe 2025, o distincție pe care și-o dorea foarte mult. Distincția i-a revenit liderei opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, care chiar a declarat că-i dedică Nobelul liderului american pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei venezuelene.

Trump nu a reacționat până acum, după ce a pierdut premiul. Doar Casa Albă a făcut-o, lansând acuzații la adresa Comitetului Nobel după anunțarea Premiului pentru Pace. Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, a scris că s-a dovedit că membrii Comitetului Nobel pun politica mai presus de pace.

Singura reacție a liderului american a venit pe rețeaua Truth Social, pe care o deține, și în mesajul transmis îi mulțumește președintelui rus Vladimir Putin pentru că i-a luat apărarea.

"Mulțumesc, domnule președinte Putin", a scris Trump pe Truth Social, iar sub mesajul său a postat câteva cuvinte dintr-un discurs ținut de liderul de la Kremlin.

"Oameni care nu au făcut nimic pentru lume.

El a rezolvat probleme complexe, crize care au durat decenii".

Într-un discurs ținut vineri, 10 octombrie, Putin i-a luat apărarea lui Trump și a declarat că Premiul Nobel pentru Pace și-a pierdut credibilitatea.

"Da, despre Trump. Știți, nu este treaba mea să decid cine primește Premiul Nobel. În primul rând, nu cred că vreunul dintre voi de aici, sau vreunul dintre telespectatorii sau ascultătorii voștri, va obiecta - vă spun acum ce vreau să spun.

Au existat cazuri în care comitetul a acordat Premiul Nobel pentru Pace unor oameni care nu au făcut nimic pentru pace. Și, în opinia mea, aceste decizii au adus daune enorme credibilității premiului. Așa că, vine cineva - bun sau rău - și o lună sau două mai târziu, bum. Pentru ce? Nu a făcut absolut nimic. Așa funcționează? Sigur este pentru merit sau un fel de realizare? Și astfel, cred că credibilitatea sa a fost pierdută semnificativ. Nu contează, nu este treaba mea să judec.

Dacă actualul președinte al SUA merită sau nu un Premiu Nobel, nu știu. Dar el face cu adevărat multe pentru a rezolva crize complexe care durează ani, chiar decenii.

Și am spus-o deja cu siguranță; Știu că este sincer angajat în acest sens în ceea ce privește criza din Ucraina. Unele lucruri au avut succes acolo, altele nu. Poate că vom putea totuși realiza multe pe baza acordurilor și discuțiilor de la Anchorage. Dar cu siguranță încearcă, cu siguranță lucrează la aceste probleme - la realizarea păcii și la rezolvarea situațiilor internaționale complexe.

Cel mai frapant exemplu este situația din Orientul Mijlociu. Dacă tot ceea ce a depus eforturi Donald, tot ceea ce a vorbit și tot ceea ce încearcă să facă, poate fi realizat, va fi un eveniment istoric, pur și simplu un eveniment istoric.

Și dacă ați observat, am vorbit ieri cu prim-ministrul Irakului [Mohammed Sudani], care conduce în prezent Liga Arabă. Am convenit să amânăm chiar și întâlnirea noastră - Rusia și Liga Arabă. Aceasta a fost inițiativa mea. Am făcut asta tocmai pentru că nu vreau să interferez cu procesul care, sperăm, a fost stabilit acum și este în desfășurare, apropo, la inițiativa și cu participarea directă a lui Trump, în Orientul Mijlociu. Nu este aceasta o realizare? Este o realizare.

Dar, repet, nu este treaba mea să decid dacă merită sau nu acest premiu și dacă acest premiu este demn de realizări de acest fel."

