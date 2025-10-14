Venezuela își închide ambasada din Norvegia după ce lidera opoziției a primit Premiul Nobel pentru Pace. "Nu ne-a fost oferit niciun motiv"

Autor: Adrian Zia
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 22:57
319 citiri
Venezuela își închide ambasada din Norvegia după ce lidera opoziției a primit Premiul Nobel pentru Pace. "Nu ne-a fost oferit niciun motiv"
Maria Corina Machado FOTO X/@JornalNoticias

Ministerul norvegian de externe a declarat că Venezuela și-a închis ambasada la Oslo fără a oferi un motiv, la câteva zile după ce lidera opoziției María Corina Machado a primit Premiul Nobel pentru Pace, scrie The Guardian.

„Am fost informați de ambasada Venezuelei că își închide ușile și nu ne-a fost oferit niciun motiv”, a declarat pentru AFP purtătoarea de cuvânt a ministerului de externe, Cecilie Roang.

„Este regretabil. În ciuda diferențelor noastre de opinie cu privire la mai multe aspecte, Norvegia dorește să mențină dialogul deschis cu Venezuela și va continua să lucreze în această direcție”, a spus ea.

Potrivit cotidianului Verdens Gang, care a dezvăluit informațiile, serviciile ambasadei nu mai răspundeau la telefon luni după-amiază. Numerele lor fuseseră deconectate, a observat AFP seara.

Vestea vine la trei zile după ce Machado a primit Premiul Nobel pentru Pace la Oslo. Ea și-a făcut din căderea regimului chavist din Venezuela misiunea sa.

Machado fusese împiedicată să candideze la alegerile prezidențiale din 2024, în care actualul președinte, Nicolás Maduro, a fost declarat câștigător în ciuda protestelor opoziției.

Machado a fost onorată „pentru munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului Venezuelei și pentru lupta sa de a realiza o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”, a declarat Jørgen Watne Frydnes, președintele comitetului norvegian pentru Nobel la Oslo.

Duminică, Maduro, fără a menționa premiul lui Machado, s-a referit la laureata în vârstă de 58 de ani ca la o „vrăjitoare demonică”, un termen folosit adesea de guvern.

„Vrem pace și vom avea pace, dar pace cu libertate, cu suveranitate”, a spus Maduro la un eveniment care comemora descoperirea Americilor, sărbătorită în Venezuela ca Ziua Rezistenței Indigene.

Machado susține manevrele militare americane în apele din apropierea Venezuelei. Ea și-a dedicat premiul Nobel „poporului suferind din Venezuela” și lui Trump, care a fost, de asemenea, nominalizat pentru premiu.

În timpul unei apariții de sâmbătă la Fox News, Machado l-a lăudat pe Trump.

El „merită” premiul, a spus ea, „pentru că nu numai că a fost implicat în rezolvarea a opt războaie în doar câteva luni, dar acțiunile sale au fost decisive în aducerea Venezuelei în pragul libertății”.

Nicolás Maduro, între ciocan și nicovală. Rivala Maria Machado a câștigat Nobelul pentru Pace, iar flota lui Trump e la granița Venezuelei. Cât mai rezistă acesta
Nicolás Maduro, între ciocan și nicovală. Rivala Maria Machado a câștigat Nobelul pentru Pace, iar flota lui Trump e la granița Venezuelei. Cât mai rezistă acesta
Donald Trump nu a comentat ratarea premiului Nobel pentru Pace pe 2025, dar i-a mulțumit lui Vladimir Putin pe Truth Social, rețeaua socială pe care o deține, pentru că a spus că nimeni nu...
Ce spunea Trump la începutul anului despre Maria Corina Machado, femeia care i-a suflat Nobelul pentru Pace
Ce spunea Trump la începutul anului despre Maria Corina Machado, femeia care i-a suflat Nobelul pentru Pace
Câștigarea Premiului Nobel pentru Pace de către Maria Corina Machado l-a făcut pe Donald Trump să rateze prestigiosul premiu pentru care milita de mult timp. Lidera opoziției și...
#Premiu Nobel Pace, #Venezuela, #inchidere ambasada norvegia, #Maria Corina Machado Venezuela , #Venezuela
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
N-a stat pe ganduri, dupa ce i-a hranit pe soldatii rusi si a fost talharita de acestia! "Iti iau tot ce ai"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
IS-TO-RI-E: tara cat judetul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce scrie, de fapt, în acordul de pace semnat de Trump? "O zi incredibilă pentru lume"
  2. Madonna di Campiglio, stațiunea italiană care spune „ajunge” turiștilor. Dolomiții, victimă a propriei popularități
  3. NATO rămâne vigilent în fața oricărei amenințări. Cea mai mare navă militară din lume, în Marea Nordului
  4. După ce a adus pacea în Gaza, Trump a complimentat-o pe Giorgia Meloni. "Vă deranjează dacă spun că sunteți frumoasă?" VIDEO
  5. Pelerinii la Sfânta Parascheva au auzit că obiectele care ating racla sunt binecuvântate și poartă noroc. Unii au venit cu covoare, alții cu permise auto. Ce sfat le dau preoții
  6. NATO pierde teren în Arctica, în timp ce Rusia își consolidează pozițiile, avertizează experții
  7. Țările baltice se pregătesc pentru o evacuare masivă a populației în caz de invazie a Rusiei
  8. Venezuela își închide ambasada din Norvegia după ce lidera opoziției a primit Premiul Nobel pentru Pace. "Nu ne-a fost oferit niciun motiv"
  9. Tragedia femeii ucise pe trecerea de pietoni: Fetița de 2 ani este grav rănită. Fiul cel mare își suna mama exact când medicii încercau s-o resusciteze
  10. După recuperarea ostaticilor, Israelul va distruge tunelurile Hamas din Gaza. Palestinienii își caută rudele dispărute sub dărâmături