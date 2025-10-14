Venezuela își închide ambasada din Norvegia după ce lidera opoziției a primit Premiul Nobel pentru Pace. "Nu ne-a fost oferit niciun motiv"

Ministerul norvegian de externe a declarat că Venezuela și-a închis ambasada la Oslo fără a oferi un motiv, la câteva zile după ce lidera opoziției María Corina Machado a primit Premiul Nobel pentru Pace, scrie The Guardian.

„Am fost informați de ambasada Venezuelei că își închide ușile și nu ne-a fost oferit niciun motiv”, a declarat pentru AFP purtătoarea de cuvânt a ministerului de externe, Cecilie Roang.

„Este regretabil. În ciuda diferențelor noastre de opinie cu privire la mai multe aspecte, Norvegia dorește să mențină dialogul deschis cu Venezuela și va continua să lucreze în această direcție”, a spus ea.

Potrivit cotidianului Verdens Gang, care a dezvăluit informațiile, serviciile ambasadei nu mai răspundeau la telefon luni după-amiază. Numerele lor fuseseră deconectate, a observat AFP seara.

Vestea vine la trei zile după ce Machado a primit Premiul Nobel pentru Pace la Oslo. Ea și-a făcut din căderea regimului chavist din Venezuela misiunea sa.

Machado fusese împiedicată să candideze la alegerile prezidențiale din 2024, în care actualul președinte, Nicolás Maduro, a fost declarat câștigător în ciuda protestelor opoziției.

Machado a fost onorată „pentru munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului Venezuelei și pentru lupta sa de a realiza o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”, a declarat Jørgen Watne Frydnes, președintele comitetului norvegian pentru Nobel la Oslo.

Duminică, Maduro, fără a menționa premiul lui Machado, s-a referit la laureata în vârstă de 58 de ani ca la o „vrăjitoare demonică”, un termen folosit adesea de guvern.

„Vrem pace și vom avea pace, dar pace cu libertate, cu suveranitate”, a spus Maduro la un eveniment care comemora descoperirea Americilor, sărbătorită în Venezuela ca Ziua Rezistenței Indigene.

🔴ATENCIÓN: La narcotiranía de Nicolás Maduro anuncia el cierre de la embajada de Venezuela en Noruega tras el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado. pic.twitter.com/pl8iAbWn3v — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) October 13, 2025

Machado susține manevrele militare americane în apele din apropierea Venezuelei. Ea și-a dedicat premiul Nobel „poporului suferind din Venezuela” și lui Trump, care a fost, de asemenea, nominalizat pentru premiu.

În timpul unei apariții de sâmbătă la Fox News, Machado l-a lăudat pe Trump.

El „merită” premiul, a spus ea, „pentru că nu numai că a fost implicat în rezolvarea a opt războaie în doar câteva luni, dar acțiunile sale au fost decisive în aducerea Venezuelei în pragul libertății”.

