S-a câștigat premiul cel mare la Loto 5 din 40. Suma pe care norocosul o va ridica de la Loteria Română. Unde s-a jucat biletul

S-a câștigat premiul cel mare la Loto 5 din 40 FOTO Loteria Română

Premiul la categoria I a jocului Loto 5 din 40, în valoare de peste 1,44 milioane de lei, a fost câștigat la extragerea de duminică, se arată într-un comunicat de presă al Loteriei Române, transmis luni, 8 septembrie.

Potrivit sursei citate, biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.

De asemenea, la extragerea Noroc Plus, categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig de 85.420 de lei, cu bilet norocos jucat la o agenție loto din Iași, iar la categoria a III-a a jocului Noroc s-a raportat un câștig de 82.856 de lei, biletul fiind jucat la o agenție loto din Câmpeni, județul Alba.

În total, Loteria Română a acordat, duminică, 7 septembrie, 26.730 de câștiguri, în valoare totală de peste 3,80 milioane de lei.

Joi, 11 septembrie, vor avea loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Astfel, la Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,63 milioane de lei (peste 5,63 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat ce depășește 2,79 milioane de lei (peste 550.600 de euro).

Totodată, la Joker, categoria I, reportul trece de 31,07 milioane de lei (peste 6,11 milioane de euro), în timp ce la categoria a II-a, reportul este de peste 460.700 de lei (peste 90.700 de euro).

În același timp, la jocul Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în cuantum de 166.300 de lei (peste 32.700 de euro) și la Super Noroc peste 201.600 de lei (circa 39.700 de euro).

