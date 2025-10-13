A fost acordat Premiul Nobel pentru Economie. Cine sunt câștigătorii din acest an FOTO/VIDEO

Autor: Maria Popa
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 15:04
577 citiri
A fost acordat Premiul Nobel pentru Economie. Cine sunt câștigătorii din acest an FOTO/VIDEO
Câștigătorii premiului Nobel pentru Economie 2025 Foto: Captură video YouTube/Nobel Prize

Premiul Nobel pentru Economie 2025 a fost acordat luni, 13 octombrie, francezului Philippe Aghion, israeliano-americanului Joel Mokyr și canadianului Peter Howitt pentru lucrările lor despre creșterea economică bazată pe inovare.

Academia Regală Suedeză de Științe l-a recompensat pe Joel Mokyr pentru identificarea condițiilor necesare unei creșteri durabile prin progresul tehnologic, iar Philippe Aghion și Peter Howitt au fost premiați pentru teoria lor privind creșterea susținută de distrugerea creativă.

Cercetările lor au permis o mai bună înțelegere a modului în care inovarea, prin înlocuirea vechilor tehnologii cu cele noi stimulează productivitatea și prosperitatea, transformând în același timp profund economiile, a anunțat luni, 13 octombrie, Academia Regală Suedeză de Științe.

În 2024, premiul Nobel pentru Economie a fost dat unui trio de cercetători americani, Daron Acemoglu (MIT), Simon Johnson (MIT) și James A. Robinson (Universitatea din Chicago), pentru lucrările lor privind inegalitățile dintre națiuni și rolul democrației în creșterea economică.

Ceremonia oficială de decernare a premiului va fi organizată pe 10 decembrie, chiar de ziua morții lui Alfred Nobel.

Sezonul premiilor Nobel a început luni, pe 6 octombrie, cu medicina. Pe 7 octombrie s-a acordat Premiul Nobel pentru Fizică, pe 8 octombrie s-a acordat Premiul Nobel pentru Chimie, pe 9 octombrie pentru Literatură, iar pe 10 octombrie s-a dat premiul Nobel pentru Pace.

Premiul Nobel pentru Fizică a fost acordat britanicului John Clarke, francezului Michel Devoret și americanului John Martinis pentru lucrările lor de pionierat în domeniul fizicii cuantice.

Premiul Nobel pentru Pace nu a ajuns la Donald Trump. A fost acordat politicienei venezuelene Maria Corina Machado, o opozantă a lui Nicolás Maduro.

Cei mai importanți câștigători ai Premiului Nobel pentru Pace. Nominalizări controversate: Hitler și Stalin
Cei mai importanți câștigători ai Premiului Nobel pentru Pace. Nominalizări controversate: Hitler și Stalin
Câştigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 va fi anunţat vineri, 10 octombrie, la ora prânzului în capitala Norvegiei, Oslo. Premiul râvnit de președintele SUA, Donald Trump, a fost...
Cărtărescu a pierdut iar Premiul Nobel pentru Literatură. Câștigătorul din 2025 este scriitorul Laszlo Krasznahorkai din Ungaria
Cărtărescu a pierdut iar Premiul Nobel pentru Literatură. Câștigătorul din 2025 este scriitorul Laszlo Krasznahorkai din Ungaria
A fost anunțat câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură 2025, care a fost atribuit joi, 9 octombrie, scriitorului maghiar Laszlo Krasznahorkai. Printre romanele sale traduse și...
#premiul Nobel Economie, #Premiul Nobel economie cercetatori, #castigatori Nobel, #premiile nobel 2025 , #stiri cultura
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa aproape 30 de ani, Victoria a deschis subiectul "David Beckham in pat": "Da, chiar si el face asta!"
ObservatorNews.ro
Jobul de viitor, cautat de tot mai multi tineri. Salariile ajung si la 12.000 de lei
DigiSport.ro
Nu exista alta varianta: Romania, sanctionata de UEFA dupa 1-0 cu Austria!

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Elevă de 8 ani, trântită la pământ de o poartă din curtea școlii, pe care erau urcați mai mulți colegi
  2. Bărbat arestat după ce a încercat să intre în casă peste altul pentru a-l ucide cu un cuțit
  3. Secretarul general al ONU, după eliberarea ostaticilor din Gaza. „Și-au regăsit libertatea după suferinţele imense pe care le-au îndurat” FOTO/VIDEO
  4. A fost acordat Premiul Nobel pentru Economie. Cine sunt câștigătorii din acest an FOTO/VIDEO
  5. Simbolul propagandei palestiniene, ucis de o miliție anti-Hamas. ”Mr. FAFO” era infam pentru modul în care s-a bucurat după masacrul din 7 octombrie VIDEO
  6. Discursul lui Donald Trump, întrerupt de un protest în Parlamentul israelian. Ca să acopere protestatarii, ceilalți parlamentari scandau numele președintelui VIDEO
  7. Donald Trump anunță o nouă eră, în Parlamentul Israelului. „Nu este doar sfârşitul unui război, sunt zorii istorici ai unui nou Orient Mijlociu” FOTO/VIDEO
  8. Revoltă în Israel, acuzații de încălcare a acordului de pace. Hamas va returna doar patru cadavre din cei 28 de ostatici morți
  9. Un bărbat i-a dus soției crucea de la mormântul mamei ei. A vrut să se răzbune pentru că femeia a plecat de acasă. Unde a avut loc incidentul
  10. România ar putea da în SUA o parte din banii europeni pentru reînarmare. Lista finală a cumpărăturilor de peste 16 miliarde de euro va fi făcută publică