A fost acordat Premiul Nobel pentru Economie. Cine sunt câștigătorii din acest an FOTO/VIDEO

Premiul Nobel pentru Economie 2025 a fost acordat luni, 13 octombrie, francezului Philippe Aghion, israeliano-americanului Joel Mokyr și canadianului Peter Howitt pentru lucrările lor despre creșterea economică bazată pe inovare.

Academia Regală Suedeză de Științe l-a recompensat pe Joel Mokyr pentru identificarea condițiilor necesare unei creșteri durabile prin progresul tehnologic, iar Philippe Aghion și Peter Howitt au fost premiați pentru teoria lor privind creșterea susținută de distrugerea creativă.

Cercetările lor au permis o mai bună înțelegere a modului în care inovarea, prin înlocuirea vechilor tehnologii cu cele noi stimulează productivitatea și prosperitatea, transformând în același timp profund economiile, a anunțat luni, 13 octombrie, Academia Regală Suedeză de Științe.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt “for having explained innovation-driven economic growth” with one half to Mokyr… pic.twitter.com/ZRKq0Nz4g7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 13, 2025

În 2024, premiul Nobel pentru Economie a fost dat unui trio de cercetători americani, Daron Acemoglu (MIT), Simon Johnson (MIT) și James A. Robinson (Universitatea din Chicago), pentru lucrările lor privind inegalitățile dintre națiuni și rolul democrației în creșterea economică.

Ceremonia oficială de decernare a premiului va fi organizată pe 10 decembrie, chiar de ziua morții lui Alfred Nobel.

Sezonul premiilor Nobel a început luni, pe 6 octombrie, cu medicina. Pe 7 octombrie s-a acordat Premiul Nobel pentru Fizică, pe 8 octombrie s-a acordat Premiul Nobel pentru Chimie, pe 9 octombrie pentru Literatură, iar pe 10 octombrie s-a dat premiul Nobel pentru Pace.

Premiul Nobel pentru Fizică a fost acordat britanicului John Clarke, francezului Michel Devoret și americanului John Martinis pentru lucrările lor de pionierat în domeniul fizicii cuantice.

Premiul Nobel pentru Pace nu a ajuns la Donald Trump. A fost acordat politicienei venezuelene Maria Corina Machado, o opozantă a lui Nicolás Maduro.

