Marele adversar care l-ar nominaliza pe Trump pentru Premiul Nobel dacă acesta va aduce pacea între Rusia și Ucraina

Unul dintre cei mai înverșunați rivali ai președintelui Donald Trump a recunoscut vineri, 15 august, înainte de summitul său cu președintele rus Vladimir Putin din Alaska, că acesta ar trebui să primească Premiul Nobel pentru Pace dacă reușește să pună capăt războiului Rusiei cu Ucraina, scrie Fox News.

Fostul secretar de stat american Hillary Clinton, care a apărut în podcastul „Raging Moderates”, a declarat că îl va nominaliza pe Trump pentru premiu dacă acesta reușește să-l convingă pe Putin să pună capăt războiului și să restituie toate teritoriile pe care forțele sale le-au luat Ucrainei în conflict.

„Știți, uite, dacă am putea reuși asta, dacă președintele Trump ar fi arhitectul acestui lucru, l-aș nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace”, a spus ea în timpul interviului.

Trump și Putin urmează să se întâlnească la Anchorage, la Baza Comună Elmendorf-Richardson – cea mai mare instalație militară din Alaska. Summitul marchează prima dată în 10 ani când Putin este găzduit pe pământ american.

Președintele și-a exprimat speranța că întâlnirea va duce la pace între Rusia și Ucraina în viitorul apropiat, menționând că un obiectiv mai imediat pentru întâlnirea de vineri ar fi asigurarea unei a doua întâlniri cu președintele rus.

Joi, el a declarat unui reporter din Biroul Oval: „Și dacă este o întâlnire proastă, se va termina foarte repede. Și dacă este o întâlnire bună, vom ajunge să obținem pace în viitorul destul de apropiat”.

Hillary Clinton a spus că există mai multe lucruri pe care Trump ar trebui să le facă pentru a-l convinge pe Putin, dacă vrea să merite Premiul Nobel pentru Pace.

„Dar poate că aceasta este oportunitatea de a clarifica faptul că trebuie să existe un armistițiu, nu va exista niciun schimb de teritorii și că, într-o perioadă de timp, Putin ar trebui să se retragă efectiv din teritoriul pe care l-a acaparat pentru a-și demonstra eforturile de bună credință, să zicem, de a nu amenința securitatea europeană”, a spus ea.

Fostul șef al diplomației americane a spus că, dacă Trump ar putea negocia aceste condiții, atunci l-ar nominaliza, adăugând: „pentru că scopul meu aici este să nu permit capitularea în fața lui Putin, ajutată și încurajată de Statele Unite”.

„Cred că este un precedent teribil, teribil și cred că ar face țara noastră mai puțin sigură, cred că va recompensa agresiunea lui Putin și el nu se va opri. Știm asta”, a adăugat Clinton.

Clinton a menționat că este un „vis” al ei ca Trump să aibă succes în timpul întâlnirii cu Putin și a spus că, dacă Premiul Nobel pentru Pace este o motivație suficientă pentru ca Trump să își realizeze acest vis, atunci ar trebui să îl primească.

„Și visez că, din orice combinație de motive, inclusiv evazivul Premiu Nobel pentru Pace, președintele Trump s-ar putea confrunta cu Putin nu doar în numele Ucrainei și al democrației sale și al poporului său foarte curajos, ci, sincer, în numele propriei noastre securități și interese”, a spus ea.

