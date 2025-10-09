Mesajul lui Benjamin Netanyahu pentru comitetul norvegian de acordare a Premiului Nobel pentru Pace. "Dați-i-l lui Trump! Îl merită!"

Autor: Adrian Zia
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 18:14
235 citiri
Mesajul lui Benjamin Netanyahu pentru comitetul norvegian de acordare a Premiului Nobel FOTO X/@IsraeliPM

Președintele american Donald Trump vrea cu tot dinadinsul Nobelul pentru Pace în 2025. El a fost propus pentru acest premiu prestigios de mai mulți oameni influenți din politica mondială. Ultimul, dar nu cel din urmă, care l-a propus pentru Nobel este premierul Israelului Benjamin Netanyahu.

Acesta a scris pe rețeaua de socializare X, deținută de miliardarul Elon Musk, un mesaj ferm pentru comitetul norvegian de acordare a premiului Nobel.

"Dați-i lui Trump Premiul Nobel pentru Pace! Îl merită!", a scris premierul israelian pe rețeaua X.

Și ministrul de Externe al Maltei, Ian Borg, l-a nominalizat, joi, 9 octombrie, pe președintele american Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace, invocând munca sa de mediere a conflictului dintre Armenia și Azerbaidjan.

Trump nu a ascuns niciodată faptul că și-ar dori să câștige Premiul Nobel pentru Pace. Dar, până acum, premiul i-a scăpat de-a lungul celor două președinții ale sale.

Pretenția lui Trump pentru premiu, al cărui câștigător din 2025 va fi numit vineri, 10 octombrie, în Norvegia, este alimentată de un amestec puternic de dorință de prestigiu și o lungă rivalitate cu fostul președinte Barack Obama.

Uneori, Trump, care este adesea mai cunoscut pentru retorica sa controversată, campania anti-migrație și acceptarea autoritarilor străini, a părut să recunoască faptul că este un candidat improbabil.

„Voi primi Premiul Nobel? Absolut că nu. Îl vor da cuiva care n-a făcut nimic”, a spus Trump în timpul unui discurs adresat sutelor de ofițeri de rang înalt ai armatei americane în septembrie.

Singura problemă a acestei nominalizări și, în același timp a lui Trump, este că propunerile pentru Premiul Nobel pentru Pace s-au primit doar până în ianuarie anul acesta.

#premiul nobel pace Trump, #Benjamin Netanyahu premier Israel, #Trump presedinte SUA , #SUA
