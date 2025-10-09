Norvegia se teme de represalii din partea lui Trump dacă acesta nu câștigă Nobelul. "Trebuie să fim pregătiți pentru orice din partea lui"

Cu câteva ore înainte de anunțarea câștigătorului Premiului Nobel pentru Pace din acest an, politicienii norvegieni se pregăteau pentru potențialele repercusiuni asupra relațiilor dintre SUA și Norvegia dacă acesta nu i se va acorda lui Donald Trump.

Comitetul Nobel din Norvegia a declarat joi, 9 octombrie, în mod explicit, că a luat o decizie luni cu privire la cine va fi numit laureat al Premiului pentru Pace din 2025, cu câteva zile înainte ca Israelul și Hamas să convină asupra unui armistițiu în cadrul planului președintelui american pentru Gaza, scrie The Guardian.

Având în vedere intervalul de timp și componența comitetului independent format din cinci persoane, majoritatea experților Nobel și a observatorilor norvegieni consideră că este foarte puțin probabil ca Trump să primească premiul, ceea ce duce la temeri în țară cu privire la modul în care va reacționa la faptul că va fi trecut cu vederea atât de public.

Kirsti Bergstø, lidera partidului Stângii Socialiste din Norvegia și purtătoarea de cuvânt a politicii externe, a declarat că Oslo trebuie să fie „pregătit pentru orice”.

„Donald Trump duce SUA într-o direcție extremă, atacând libertatea de exprimare, răpind oameni în plină zi prin poliția secretă mascată și luând măsuri drastice împotriva instituțiilor și a instanțelor. Când președintele este atât de volatil și autoritar, bineînțeles că trebuie să fim pregătiți pentru orice”, a declarat Bergstø pentru The Guardian.

„Comitetul Nobel este un organism independent, iar guvernul norvegian nu este implicat în stabilirea premiilor. Dar nu sunt sigur că Trump știe asta. Trebuie să fim pregătiți pentru orice din partea lui.”

Trump și-a exprimat de mult timp convingerea că ar trebui să i se acorde premiul pentru pace, o onoare acordată anterior unuia dintre predecesorii săi prezidențiali, Barack Obama, în 2009 pentru „eforturile sale extraordinare de a consolida diplomația internațională și cooperarea dintre popoare”.

În iulie, Trump l-ar fi sunat pe Jens Stoltenberg, ministrul de finanțe al Norvegiei și fostul secretar general al NATO, pentru a-l întreba despre premiul Nobel. Luna trecută, la ONU, Trump a susținut în mod fals că a oprit șapte „războaie de nesfârșit”, spunându-le liderilor mondiali: „Toată lumea spune că ar trebui să primesc premiul Nobel pentru pace”.

Arild Hermstad, liderul Partidului Verde din Norvegia, a declarat că independența comitetului Nobel este ceea ce conferă credibilitate premiului.

„Premiile pentru pace sunt câștigate printr-un angajament susținut, nu prin crize de nervi pe rețelele de socializare și nu prin intimidare”, a spus el. „Este bine că Trump a susținut recentul acord de încetare a focului dintre Israel și Hamas. Orice pas către încetarea suferinței din Gaza este binevenit. Dar o contribuție târzie nu șterge anii de violență și diviziune.”

Kristian Berg Harpviken, directorul Institutului Nobel din Norvegia, a declarat că decizia a fost finalizată la cea mai recentă reuniune a comitetului Nobel, luni.

Harpviken a spus că deciziile au fost apolitice, deși numirea membrilor comitetului de către parlamentul norvegian, în conformitate cu voința lui Alfred Nobel, care a lăsat moștenire banii pentru finanțarea premiilor care îi poartă numele, ar putea complica această impresie.

