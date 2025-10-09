Ce șanse are Trump să câștige Premiul Nobel pentru Pace? Predicțiile caselor de pariuri

Ar putea fi dificil să se găsească asemănări între Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, un biolog și comentator britanic în vârstă de 98 de ani, Donald Trump, și Elon Musk. Dar acum avem o astfel de asemănare. Toți sunt incluși în cotele de câștigare a Premiului Nobel pentru Pace.

Pe lângă nominalizații menționați anterior, probabil că peste 250 de alte persoane ar putea câștiga premiul anul acesta. După acceptarea de către Benjamin Netanyahu a planului său de pace în 20 de puncte pentru Gaza și primii pași ulteriori către pace, Donald Trump este favoritul actual al pieței pentru a câștiga premiul, cu o cotă de +200, scrie oddspedia.com, o platformă de informații sportive și pariuri care a adunat și compilat datele de la casele de pariuri.

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 va fi anunțat vineri la ora 5:00 ET (ora 12:00 în România), în cadrul unei ceremonii oficiale care va avea loc în Norvegia. Cu mai puțin de 24 de ore înainte de eveniment, președintele american este favoritul caselor de pariuri sportive pentru câștigarea Nobelului pentru Pace.

Pariurile pe Premiul Nobel: Ce ne spune piața?

Piețele de pariuri s-au dovedit a fi o modalitate excelentă de a prezice rezultatele diferitelor evenimente. Da, de obicei vorbim despre cotele pentru Super Bowl sau Cupa Mondială de fotbal, dar același lucru este valabil și atunci când analizăm cotele pentru Persoana Anului în Time și chiar cotele pentru Premiul Nobel.

Ads

În prezent, există o listă lungă de potențiali candidați pentru premiul din acest an (numărul oficial de nominalizați urmează să fie confirmat), dar o privire rapidă asupra datelor de pariuri face ca predicțiile pentru Premiul Nobel 2025 să fie puțin mai ușoare. Mai jos este o listă cu câțiva candidați notabili pentru a câștiga premiul din acest an, iar primul în Top este Donald Trump, cu 33,33%.

Cotele Premiului Nobel pentru Pace din 2025

Sursa FOTO: oddspedia.com

Donald Trump: Cotele Premiului Nobel pentru Pace pentru 2025

Mai întâi cu implicarea sa în războiul în desfășurare din Ucraina, apoi cu tensiunile care clocotesc dintre Iran și Israel în Orientul Mijlociu și conflictul din Gaza: am putea vedea mai multă mișcare pe piața pariurilor pe Premiul Nobel pentru Pace.

Ads

În urma unei recente Adunări Generale a Națiunilor Unite, în care președintele SUA a susținut că „a pus capăt la șapte războaie de nesfârșit”, un sondaj din SUA a constatat că 76% dintre oamenii din propria țară nu cred că Donald Trump merită Premiul Nobel pentru Pace. Cotele actuale sugerează că există o șansă de 33,33% ca acești oameni să fie dezamăgiți și ca el să câștige.

Săptămâna trecută, Trump a prezentat un plan de încetare a focului în 20 de puncte pentru războiul din Gaza, care l-ar vedea numit președinte al unui „consiliu al păcii” și, ca urmare, cotele sale de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace s-au redus de la +600 la +200.

Predicții privind Premiul Nobel: Ar putea Donald Trump să câștige Premiul Nobel pentru Pace?

La scurt timp după ce Donald Trump și-a început al doilea mandat de președinte al Statelor Unite, șansele sale de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace erau de +1100.

Acum, după ce a prezentat un plan de încetare a focului în 20 de puncte pentru războiul dintre Israel și Palestina, care a fost acceptat de Benjamin Netanyahu, șansele sale au scăzut până la +100.

Ads

După cum am menționat, 1 din 5 câștigători ai premiului în ultimii 50 de ani au fost implicați direct în negocierea păcii după un conflict.

Trump ar fi al doilea președinte american în exercițiu care câștigă Premiul Nobel pentru Pace, după Barack Obama, care a câștigat în 2009. Președintele Jimmy Carter a câștigat și el premiul în 2002, dar la 21 de ani după încheierea președinției sale.

Primul a fost însă Theodore Roosevelt, în 1906, care a câștigat Nobelul pentru Pace, drept recunoaștere a eforturilor sale de a negocia un sfârșit pașnic al Războiului ruso-japonez din 1904-1905.

Ads