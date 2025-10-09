Zelenski vrea rachete în schimbul păcii. Dacă Trump îi dă Tomahawk, Kievul face lobby să i se dea Nobelul

Zelenski și Trump FOTO X/@KrystianJachacy

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că rachete cu rază lungă de acțiune și un armistițiu cu Rusia sunt tot ce ar fi nevoie pentru o nominalizare din partea Kievului.

Kievul îl va nominaliza pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace dacă acesta trimite rachete Tomahawk în Ucraina și ajută la negocierea unui armistițiu cu Rusia, a declarat joi, 9 octombrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie Politico.

„În timpul celei mai recente întâlniri a noastre, nu am auzit niciun «nu». Ceea ce am auzit a fost că lucrările vor continua la nivel tehnic și că această posibilitate va fi luată în considerare”, a declarat Zelenski jurnaliștilor de la Kiev despre o întâlnire pe care a avut-o cu președintele SUA în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York, la sfârșitul lunii septembrie.

„Planul de a pune capăt războiului nu va fi ușor, dar este cu siguranță calea de urmat. Și dacă Trump oferă lumii - mai presus de toate, poporului ucrainean - șansa unui astfel de armistițiu, atunci da, ar trebui să fie nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace”, a spus Zelenski. „Îl vom nominaliza în numele Ucrainei.”

Trump a făcut campanie pentru a primi prestigiosul premiu, susținând că a pus capăt la șapte războaie și contactându-l pe ministrul norvegian de finanțe, Jens Stoltenberg, pentru a-l întreba despre candidatura sa.

Zelenski le-a mai spus reporterilor că rachetele Tomahawk, care pot zbura până la 1.500 de kilometri și ar permite Ucrainei să atace ținte în interiorul Rusiei, până în Siberia, ar putea întări Ucraina și „să-i calmeze puțin pe ruși, aducându-i la masa negocierilor”.

Președintele ucrainean a menționat că Kievul a solicitat rachetele de precizie cu rază lungă de acțiune în timpul mandatului lui Biden, dar cererea a fost respinsă.

Trump a declarat luni că a luat „oarecum” o decizie cu privire la trimiterea rachetelor în Ucraina, dar a dorit să clarifice modul în care acestea vor fi utilizate.

„Am luat, într-un fel, o decizie. Cred că vreau să aflu ce fac cu ele, unde le trimit, presupun. Trebuie să pun această întrebare”, a spus Trump, adăugând că nu vrea să vadă o escaladare.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a avertizat, într-o conferință de presă de miercuri, 8 octombrie, împotriva trimiterii de avioane Tomahawk la Kiev, deoarece acest lucru „ar duce la o nouă etapă serioasă de escaladare a crizei ucrainene... dar ar provoca și daune ireparabile relațiilor ruso-americane”.

