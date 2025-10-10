Casa Albă, supărată după ce Trump nu a primit premiul Nobel: „Nu va exista niciodată cineva ca el care să poată muta munții din loc cu simpla forță a voinței”

Casa Albă a lansat acuzații la adresa Comitetului Nobel după anunțarea Premiului pentru Pace. Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, a scris că s-a dovedit că membrii Comitetului Nobel pun politica mai presus de pace.

„Președintele Trump va continua să încheie acorduri de pace în întreaga lume, să pună capăt războaielor și să salveze vieți”, a declarat Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, într-o postare pe X, reacționând la vestea că Maria Corina Machado a câștigat Premiul Nobel pentru Pace 2025.

„Are o inimă de umanitar și nu va exista niciodată cineva ca el care să poată muta munții din loc cu simpla forță a voinței sale. Comitetul Nobel a dovedit că pune politica mai presus de pace”, a adăugat acesta.

President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives. He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will. Citeste toate stirile despre Premiul Nobel pentru Pace 2025 The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025

Ads

Trump a afirmat în repetate rânduri că merită Premiul Nobel pentru Pace pentru că a pus capăt războaielor „irezolvabile”.

Deși Trump a obținut o victorie diplomatică majoră săptămâna aceasta anunțând prima fază a unui armistițiu între Israel și Hamas, acest lucru a venit probabil prea târziu pentru a fi luat în considerare de către Comitetul Nobel din Norvegia.

Nominalizările pentru premiul din acest an s-au închis pe 31 ianuarie, când Trump era în funcție doar de 11 zile.

Comitetul Nobel norvegian a anunțat vineri, 10 octombrie, că laureatul din 2025 al prestigiosului Premiu Nobel pentru Pace este Maria Corina Machado, recompensată „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta ei de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”.

„Premiul Nobel pentru Pace din 2025 este acordat unei curajoase și devotate apărătoare a păcii – unei femei care ține vie flacăra democrației în mijlocul unei întunecimi tot mai adânci. În calitate de lider al mișcării pentru democrație din Venezuela, Maria Corina Machado este unul dintre cele mai remarcabile exemple de curaj civic din America Latină în timpurile recente”, afirmă Comitetul Nobel în comunicatul de presă publicat odată cu anunțarea câștigătorului.

Ads