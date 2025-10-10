Reacția Mariei Corina Machado după ce a aflat că a câștigat Premiul Nobel: ”Sunt doar o persoană, nu merit asta!” VIDEO

Business Focus: Cârpelile din termoficarea centralizată: Ce orașe din țară și din afară dau clasă Capitalei

Autor: Maria Mora
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 15:04
Maria Corina Machado, la protestele opoziției venezuelene FOTO X/Maria Corina Machado

Maria Corina Machado, câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace 2025, a avut o reacție emoționantă când a aflat că este laureata de anul acesta. Ea a fost sunată de secretarul Comitetului Nobel din Oslo, Kristian Berg Harpviken, înainte ca anunțul public să fie făcut.

”O, Doamne, eu, eu, eu… nu am cuvinte! Vă mulțumesc foarte mult, dar sper că înțelegeți că aceasta este o mișcare a întregii societăți, eu sunt doar o persoană! Cu siguranță nu merit asta! Doamne!”, a declarat Maria Corina Machado.

Convorbirea telefonică a fost publicată pe pagina de Facebook a Premiilor Nobel.

Kristian Berg Harpviken, la fel de vizibil emoționat, i-a spus opozantei venezuelene că „atât dumneavoastră, cât și mișcarea meritați asta!”

„Sunt foarte recunoscătoare în numele poporului venezuelean. Nu am reușit încă, dar muncim din greu și sunt sigură că vom câștiga. Este cea mai mare recunoaștere a eforturilor poporului nostru”, a mai declarat Machado.

Când i s-a cerut să nu facă publică informația câteva minute, până la anunțul oficial, Machado a declarat că îi va lua mult mai mult să proceseze informația.

Comitetul Nobel Norvegian a decis să acorde Premiul Nobel pentru Pace pe 2025 liderei opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, pentru „munca sa neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta de a realiza o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”.

În motivația oficială, Comitetul a subliniat că Machado este „unul dintre cele mai remarcabile exemple de curaj civic din America Latină în vremurile recente”. Într-un context politic dominat de represiune, ea a devenit o figură unificatoare a opoziției venezuelene – o mișcare odinioară profund divizată – reușind să construiască un front comun în jurul cererii de alegeri libere și guvernare reprezentativă, esența democrației însăși.

Fondatoarea organizației Súmate, dedicată dezvoltării democratice, Maria Corina Machado militează de peste două decenii pentru alegeri libere și corecte. „A fost o alegere între buletine de vot și gloanțe”, declara ea în urmă cu ani, când a ales calea nonviolenței.

În 2024, Machado a fost candidata opoziției la președinție, însă regimul autoritar al lui Nicolás Maduro i-a blocat participarea. În loc să se retragă, a oferit sprijinul său candidatului Edmundo González Urrutia, susținând o campanie civică fără precedent: sute de mii de voluntari, dincolo de granițele partidelor, s-au mobilizat pentru a asigura transparența votului. În ciuda riscului de arestare, tortură sau intimidare, observatorii civici au documentat rezultatele reale ale scrutinului, demonstrând că opoziția câștigase. Regimul, însă, a refuzat să recunoască înfrângerea.

