Trump, nominalizat încă o dată pentru Premiul Nobel pentru Pace. Are o singură problemă: Lista cu propunerile pentru distincție s-a închis în ianuarie 2025

Autor: Adrian Zia
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 17:52
202 citiri
Trump, nominalizat încă o dată pentru Premiul Nobel pentru Pace. Are o singură problemă: Lista cu propunerile pentru distincție s-a închis în ianuarie 2025
Ian Borg, Donald și Melania Trump FOTO Facebook/Ian Borg

Ministrul de Externe al Maltei, Ian Borg, l-a nominalizat joi, 9 octombrie, pe președintele american Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace, invocând munca sa de mediere a conflictului dintre Armenia și Azerbaidjan.

Într-o postare pe Facebook, Borg a declarat că „i-a prezentat președintelui american o scrisoare pe care am scris-o în numele meu, în care l-am informat că, la fel ca mulți alții, l-am nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace”, scrie timesofmalta.com.

„De asemenea, l-am îndemnat să continue să lucreze în Orientul Mijlociu și Ucraina”, a scris Borg, adăugând că este „încântat astăzi să vadă un angajament sporit care ne apropie de pace”.

Borg a menționat că, prin rolul său de președinte al OSCE de anul trecut, „a lucrat cu mulți oameni la conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan, în direcția unei păci care a fost în sfârșit mediată în această vară de președintele american”.

Liderii Azerbaidjanului și Armeniei au semnat un acord la Casa Albă în august, menit să pună capăt deceniilor de conflict dintre cele două țări, o mișcare descrisă de președintele SUA drept „istorică”.

Între timp, joi, 9 octombrie, Israelul și Hamas au convenit asupra unui acord de încetare a focului în Gaza, care ar putea elibera ostaticii rămași în viață în câteva zile, un pas major către încheierea războiului din Fâșia Gaza afectată de conflict.

În ianuarie, Borg a fost unul dintre cei doar opt înalți oficiali guvernamentali din întreaga lume care au participat la inaugurarea lui Trump.

Trump nu a ascuns niciodată faptul că și-ar dori să câștige Premiul Nobel pentru Pace. Dar până acum, premiul i-a scăpat de-a lungul celor două președinții ale sale.

Pretenția lui Trump pentru premiu, al cărui câștigător din 2025 va fi numit vineri, 10 octombrie, în Norvegia, este alimentată de un amestec puternic de dorință de prestigiu și o lungă rivalitate cu fostul președinte Barack Obama.

Uneori, Trump, care este adesea mai cunoscut pentru retorica sa controversată, campania anti-migrație și acceptarea autoritarilor străini, a părut să recunoască faptul că este un candidat improbabil.

„Voi primi Premiul Nobel? Absolut că nu. Îl vor da cuiva care n-a făcut nimic”, a spus Trump în timpul unui discurs adresat sutelor de ofițeri de rang înalt ai armatei americane în septembrie.

Singura problemă a acestei nominalizări și, în același timp a lui Trump, este că propunerile pentru Premiul Nobel pentru Pace s-au primit doar până în ianuarie anul acesta.

Valentin Naumescu, noul consilier al lui Nicușor Dan, crede că Trump ar trebui să primească Premiul Nobel pentru Pace. „Nimeni nu va putea spune că nu există argumente”
Valentin Naumescu, noul consilier al lui Nicușor Dan, crede că Trump ar trebui să primească Premiul Nobel pentru Pace. „Nimeni nu va putea spune că nu există argumente”
Consilierul prezidenţial Valentin Naumescu, care va prelua mandatul la 1 noiembrie şi se va ocupa de afaceri europene, consideră că există argumente pentru ca preşedintele american Donald...
Medvedev îl ironizează din nou pe liderul SUA. „Trump se pregătește să urmeze calea lui Biden către Nobel”
Medvedev îl ironizează din nou pe liderul SUA. „Trump se pregătește să urmeze calea lui Biden către Nobel”
Dorinţa exprimată de preşedintele SUA, Donald Trump, de a afla ce vrea să facă Ucraina cu rachetele americane Tomahawk, dacă le va primi, a stârnit ironia vicepreşedintelui Consiliului de...
#Premiul Nobel Pace, #trump nobel pace, #malta , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Profesore, ce masina ai?". Radu Paraschivescu l-a lasat "masca" pe Ilie Dumitrescu si si-a explicat alegerea: "M-am obisnuit"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
"Haosul va incepe". Un sociolog rus anticipeaza sfarsitul lui Putin. "De indata ce vor vedea ca Rusia incepe sa piarda, il vor darama"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De ce a scăzut numărul de morți în accidente, în România. Titi Aur acuză: „Cosmetizare a statisticilor oficiale!”
  2. Un individ de lângă București a făcut milioane de euro din vânzarea mașinilor second-hand aduse din străinătate. Ce „a omis” să plătească
  3. Trump, nominalizat încă o dată pentru Premiul Nobel pentru Pace. Are o singură problemă: Lista cu propunerile pentru distincție s-a închis în ianuarie 2025
  4. Gabriela Firea, replică acidă după strategia „LGBT” dedicată minorilor, propusă de Comisia Europeană: „Copiii mei nu sunt subiecți de experiment ideologic!”
  5. Când intră în vigoare încetarea focului în Gaza. Anunțul făcut de biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu
  6. Agenți unguri ar fi încercat să racoleze funcționari ai Comisiei Europene - Investigație
  7. Adolescentul care a terorizat România cu o mie de mesaje de ameninţare rămâne în arest preventiv. Decizia e definitivă
  8. Un palestinian bănuit de SRI că este adept al Hamas a scăpat de expulzare. Tribunalul a zis că probele strânse de spioni nu sunt suficiente
  9. Pericol de inundații în sudul şi sud-estul ţării. Au fost emise avertizări cod portocaliu şi cod galben. Zonele amenințate HARTA
  10. Propunere la nivelul UE. Copiii să-și aleagă singuri genul. „Strategie înfiorătoare. Comisia urmează lista de dorințe a unor grupuri de lobby trans”