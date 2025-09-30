Trump, obsedat de premiul Nobel. A prezis că nu-l va primi și știe și de ce. "Îl vor acorda unui tip care a scris o carte despre mintea lui Donald Trump"

Președintele american Donald Trump a repetat marți, 30 septembrie, în discursul ținut în fața liderilor militari americani, afirmațiile sale potrivit cărora a rezolvat multiple războaie și conflicte, dar a prezis cu scepticism că nu el va primi Premiul Nobel pentru Pace - pentru care a dezvoltat o adevărată obsesie -, ci o persoană fără merite.

Trump a invocat frecvent succesul său în rezolvarea conflictelor internaționale, prezentându-se ca un pacificator global care merită prestigioasa distincție pe care înaintea lui au luat-o patru președinți americani: Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter și mai ales Barack Obama, față de care Donald Trump are puternice resentimente.

„Vei primi Premiul Nobel? Absolut nu. Îl vor acorda unui tip care nu a făcut absolut nimic. Îl vor acorda unui tip care a scris o carte despre mintea lui Donald Trump și despre ce a fost necesar pentru a rezolva războaiele și acesta va primi Premiul Nobel”, le-a spus Trump liderilor militari americani din întreaga lume, chemați de șeful Pentagonului la Quantico, în Virginia, pentru o reuniune de nivel înalt mai puțin obișnuită, relatează Reuters.

Trump și-a început discursul în fața liderilor militari americani cu afirmații pe care le-a repetat adesea în ultima vreme despre impactul său asupra conflictelor globale și a liderilor străini: „Am rezolvat atât de multe războaie de când suntem aici. Suntem aici de aproape nouă luni”, a declarat el autoadmirativ.

Trump a folosit o combinație de amenințări, stimulente și puterea funcției sale pentru a modela comportamentul aliaților și al dușmanilor. Printre succesele sale el enumeră rezolvarea conflictelor dintre Armenia și Azerbaidjan, Cambodgia și Thailanda, India și Pakistan, precum și Serbia și Kosovo.

Unii lideri străini, inclusiv cei din India, au contestat faptul că presiunea SUA a dus la pace. Alții, inclusiv cei din Cambodgia, au spus că presiunea lui Trump a fost utilă.

Iar unele conflicte rămân nerezolvate, inclusiv cel dintre Rusia și Ucraina. Referindu-se la întâlnirea pe care o preconiza între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin, el a declarat: „Dar singurul mod în care putem face asta este prin forță. Adică, dacă am fi slabi, nici măcar nu mi-ar răspunde la telefon”, a susținut el.

„Sunt atât de dezamăgit de președintele Putin”, a mărturisit Trump. „Am spus că am crezut că va termina cu acest lucru. Ar fi trebuit să termine războiul ăla într-o săptămână. Și i-am spus, știe, nu arăți bine. Ai luptat patru ani într-un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână. Ești un tigru de hârtie?” - a repetat Trump cuvinte pe care le-a mai spus și altădată.

În discursul său, Trump a ținut să transmită liderilor militari un mesaj de sprijin și solidaritate. „Sunt cu voi, vă susțin și, ca președinte, vă susțin 100%. Nu mă veți vedea niciodată ezitând nici măcar un pic”, le-a spus Trump. Remarcile sale au contrastat cumva cu cele ale șefului Pentagonului, Pete Hegseth, care le spusese anterior liderilor militari să demisioneze dacă politicile sale cu privire la diversitate „le zdruncină inima”.

Dar Trump a repetat apoi un alt mesaj pe care Hegseth l-a promovat anterior - că armata nu va mai fi „corectă din punct de vedere politic”.

„Meritul. Totul se bazează pe merit. Toți vă bazați pe merit. Nu vom avea pe cineva care să vă ia locul din motive politice pentru că ei sunt corecți politic și voi nu sunteți”, le-a spus Trump. „Luăm oamenii care vor face cea mai bună treabă. Și așa este foarte simplu. Și acesta este modul în care a fost construită țara noastră. Am fost construiți pe merit”, le-a spus Trump liderilor militari. „Aducem înapoi accentul pe condiție fizică, abilitate, caracter și forță și asta pentru că scopul armatei americane nu este de a proteja sentimentele cuiva. Este de a ne proteja republica”, a punctat Trump.

Trump le-a mai spus generalilor din public că guvernul SUA a „readus principiul fundamental conform căruia apărarea patriei este prima și cea mai importantă prioritate a armatei”.

„Doar în ultimele decenii politicienii au ajuns cumva să creadă că treaba noastră este să facem poliție în îndepărtatele ținuturi din Kenya și Somalia, în timp ce America este invadată din interior”, a spus Trump. El a insistat că cei pe care i-a descris ca fiind invadatori nu sunt „diferiți de un inamic străin, dar mai dificili în multe feluri, pentru că nu poartă uniforme. Cel puțin atunci când poartă o uniformă, îi poți elimina", a punctat el.

