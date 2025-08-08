Încă o țară îl propune pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace: "A evitat un conflict potențial devastator"

Prim-ministrul Cambodgiei a anunțat joi, 7 august, că l-a nominalizat pe președintele SUA, Donald Trump, pentru Premiul Nobel pentru Pace, lăudându-i „extraordinara abilitate politică” în oprirea conflictului de frontieră dintre Cambodgia și Thailanda, relatează Reuters.

Hun Manet a făcut anunțul într-o postare pe Facebook, joi seara, însoțită de o scrisoare pe care a spus că a trimis-o Comitetului Nobel din Norvegia, salutând intervenția lui Trump ca un exemplu al „realizărilor sale excepționale în dezamorsarea tensiunilor în unele dintre cele mai instabile regiuni ale lumii”.

„Această intervenție oportună, care a evitat un conflict potențial devastator, a fost vitală pentru prevenirea unor pierderi de vieți omenești de proporții și a deschis calea către restabilirea păcii”, a scris liderul cambodgian în scrisoare.

Potrivit Reuters, apelul telefonic al lui Trump din 26 iulie către liderii Thailandei și Cambodgiei a contribuit la deblocarea eforturilor de a pune capăt unora dintre cele mai violente lupte din istoria recentă dintre cele două țări vecine. Acesta a dus la un acord de încetare a focului negociat în Malaezia pe 28 iulie. Cele două țări au convenit joi să se asigure că ostilitățile nu vor reîncepe și să permită accesul observatorilor din Asia de Sud-Est.

În total, 43 de persoane au fost ucise și peste 300.000 au fost strămutate în urma unui conflict de cinci zile care a început cu focuri de armă și s-a transformat rapid în lupte cu artilerie grea și rachete, iar câteva ore mai târziu Thailanda a trimis un avion de vânătoare F-16 pentru a efectua lovituri aeriene.

Nominalizarea era așteptată după ce vicepremierul cambodgian a anunțat săptămâna trecută acest plan, mulțumindu-i lui Trump pentru reducerea la 19% a taxelor vamale aplicate importurilor cambodgiene în Statele Unite, față de cele de 49% cu care amenințase anterior și care, potrivit lui, ar fi decimat sectorul vital al confecțiilor.

Și Pakistanul a declarat în iunie că îl va recomanda pe Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace pentru eforturile sale de a ajuta la rezolvarea conflictului cu India, iar premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luna trecută că l-a nominalizat de asemenea pe Trump pentru acest premiu.

