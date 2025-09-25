Vestea care-l va doborî pe Trump. "Nu are nicio șansă" să ia Nobelul pentru Pace. De ce nu pariază experții comitetului suedez pe el

Autor: Adrian Zia
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 20:36
333 citiri
Vestea care-l va doborî pe Trump. "Nu are nicio șansă" să ia Nobelul pentru Pace. De ce nu pariază experții comitetului suedez pe el
Donald Trump, președintele SUA FOTO X/@RedLineReportt

Președintele american Donald Trump nu va câștiga Premiul Nobel pentru Pace, pe care-l râvnește atât de mult, deoarece demontează ordinea mondială internațională pe care comitetul de acordare a premiilor o prețuiește, potrivit experților.

Lobby-ul său este probabil, de asemenea, contraproductiv. Comitetul de acordare a premiilor preferă să lucreze independent, a declarat unul dintre membrii săi pentru Reuters, adăpostindu-se de presiunile externe sub protecția anonimatului.

În schimb, organismul format din cinci persoane ar putea dori să evidențieze o organizație umanitară care lucrează într-un mediu care a devenit mai dificil, parțial din cauza reducerilor de ajutor financiar ale lui Trump către SUA. Anunțul va fi făcut pe 10 octombrie.

Asta ar putea însemna un premiu pentru agenția ONU pentru refugiați, UNHCR, agenția ONU pentru copii, UNICEF, Crucea Roșie, Medici fără Frontiere sau un grup local, cum ar fi Emergency Response Rooms din Sudan, printre altele.

„Nu are nicio șansă să primească Premiul pentru Pace”, a spus Asle Sveen, un istoric al premiului, citând printre motive sprijinul lui Trump pentru Israel în războiul din Gaza și încercările sale de apropiere de președintele rus Vladimir Putin.

Testamentul lui Alfred Nobel, fundația premiului, prevede că premiul ar trebui acordat persoanei „care a făcut cel mai mult sau cel mai bine pentru a promova fraternitatea între națiuni”.

„Trump nu face asta”, a declarat Nina Graeger, directoarea Institutului de Cercetare a Păcii din Oslo.

„A retras SUA din Organizația Mondială a Sănătății și din Acordul de la Paris privind clima, a inițiat un război comercial împotriva vechilor prieteni și aliați”, a declarat ea pentru Reuters.

„Nu este exact ceea ce ne gândim când ne gândim la un președinte pașnic sau la cineva care este cu adevărat interesat să promoveze pacea.”

IMPROBABILI LAUREAȚI AI PREMIULUI NOBEL PENTRU PACE

Desigur, mulți candidați surprinzători au câștigat Premiul Nobel pentru Pace în trecut - Barack Obama la mai puțin de opt luni după ce a devenit președinte al SUA sau consilierul american pentru securitate națională, Henry Kissinger, în toiul războiului din Vietnam.

„Uneori, oamenii au primit Premiul pentru Pace în ciuda unui istoric brutal, a unui istoric autoritar, a unui trecut în care au contribuit la rău sau cel puțin la fapte rele”, a declarat Henrik Syse, fost membru al Comitetului Nobel din Norvegia.

„Dar ei au văzut în mod explicit că lucrurile la care au contribuit erau greșite și, prin urmare, au luat măsurile necesare pentru a corecta aceste greșeli”, a spus el, citând exemplul lui F.W. de Klerk, ultimul lider sud-african din epoca apartheidului, care a câștigat premiul împreună cu Nelson Mandela în 1993.

Dacă Trump va putea să pună presiune pe Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina sau pe liderul israelian Benjamin Netanyahu pentru a opri războiul din Gaza, el ar putea fi discutat ca un posibil candidat, a spus Graeger.

Trump le promite liderilor arabi și musulmani că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania
Trump le promite liderilor arabi și musulmani că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania
Președintele Donald Trump le-a promis liderilor arabi și musulmani, în timpul unei întâlniri de marți, că nu va permite premierului israelian Benjamin Netanyahu să anexeze Cisiordania,...
Are dreptate Trump în privința Tylenol-ului? Mesaje mai vechi de la producător care agită spiritele în SUA. "De fapt, nu recomandăm..."
Are dreptate Trump în privința Tylenol-ului? Mesaje mai vechi de la producător care agită spiritele în SUA. "De fapt, nu recomandăm..."
Președintele american Donald Trump a afirmat luni, 22 septembrie, că utilizarea acetaminofenului, principalul ingredient din Tylenol, în timpul sarcinii poate cauza un risc crescut de autism,...
#premiul Nobel pentru Pace, #Trump presedinte SUA, #sanse minime trump nobel , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dennis Man a primit vestea! Decizia luata de PSV, dupa ce l-a luat cu 8.500.000 de euro
Digi24.ro
Motivul pentru care o femeie de 75 de ani a tinut cadavrul fiicei sale intr-un congelator timp de 20 de ani
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! A luat 20 de ani, dupa ce si-a filmat pe ascuns partenera
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Harta roșie a Bucureștiului: Sectoarele lovite de nori toxici unde o boală s-a acutizat în septembrie: „Vorbim despre o agresiune chimică”
  2. Rezerviștii, convocați la Ministerul Apărării Naționale. După pensiile magistraților fusese planificată modificarea pensiilor militarilor
  3. Vestea care-l va doborî pe Trump. "Nu are nicio șansă" să ia Nobelul pentru Pace. De ce nu pariază experții comitetului suedez pe el
  4. Trump l-a sunat pe Orban să-i ceară ca Ungaria să nu mai importe petrol rusesc. Răspunsul primit de la Budapesta VIDEO
  5. Pete Hegseth, secretarul Apărării, a convocat la o reuniune specială sute de generali și amirali ai SUA, inclusiv din străinătate
  6. Ce s-ar întâmpla dacă NATO ar doborî un avion rusesc. Răspunsul înspăimântător dat de ambasadorul Moscovei la Paris
  7. Primăria în care, în timp ce edilul reorganiza administrativ instituția, angajații își luau concedii medicale "la greu". "Subit am avut o creștere de 50%"
  8. Cercetătorii au descoperit un nou potențial uriaș: gheața cu sare poate produce electricitate
  9. Ministerul Educației vrea să-i premieze pe elevii cu 10 la Evaluarea Națională și BAC. Ce sume de bani ar urma să primească
  10. Mărturia bărbatului lovit de un glonț rătăcit în timp ce mergea cu bicicleta pe stradă, în Botoșani. "Mă duceam să îmi plătesc facturile" FOTO

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!