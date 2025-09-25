Vestea care-l va doborî pe Trump. "Nu are nicio șansă" să ia Nobelul pentru Pace. De ce nu pariază experții comitetului suedez pe el

Președintele american Donald Trump nu va câștiga Premiul Nobel pentru Pace, pe care-l râvnește atât de mult, deoarece demontează ordinea mondială internațională pe care comitetul de acordare a premiilor o prețuiește, potrivit experților.

Lobby-ul său este probabil, de asemenea, contraproductiv. Comitetul de acordare a premiilor preferă să lucreze independent, a declarat unul dintre membrii săi pentru Reuters, adăpostindu-se de presiunile externe sub protecția anonimatului.

În schimb, organismul format din cinci persoane ar putea dori să evidențieze o organizație umanitară care lucrează într-un mediu care a devenit mai dificil, parțial din cauza reducerilor de ajutor financiar ale lui Trump către SUA. Anunțul va fi făcut pe 10 octombrie.

Asta ar putea însemna un premiu pentru agenția ONU pentru refugiați, UNHCR, agenția ONU pentru copii, UNICEF, Crucea Roșie, Medici fără Frontiere sau un grup local, cum ar fi Emergency Response Rooms din Sudan, printre altele.

„Nu are nicio șansă să primească Premiul pentru Pace”, a spus Asle Sveen, un istoric al premiului, citând printre motive sprijinul lui Trump pentru Israel în războiul din Gaza și încercările sale de apropiere de președintele rus Vladimir Putin.

Testamentul lui Alfred Nobel, fundația premiului, prevede că premiul ar trebui acordat persoanei „care a făcut cel mai mult sau cel mai bine pentru a promova fraternitatea între națiuni”.

„Trump nu face asta”, a declarat Nina Graeger, directoarea Institutului de Cercetare a Păcii din Oslo.

„A retras SUA din Organizația Mondială a Sănătății și din Acordul de la Paris privind clima, a inițiat un război comercial împotriva vechilor prieteni și aliați”, a declarat ea pentru Reuters.

„Nu este exact ceea ce ne gândim când ne gândim la un președinte pașnic sau la cineva care este cu adevărat interesat să promoveze pacea.”

IMPROBABILI LAUREAȚI AI PREMIULUI NOBEL PENTRU PACE

Desigur, mulți candidați surprinzători au câștigat Premiul Nobel pentru Pace în trecut - Barack Obama la mai puțin de opt luni după ce a devenit președinte al SUA sau consilierul american pentru securitate națională, Henry Kissinger, în toiul războiului din Vietnam.

„Uneori, oamenii au primit Premiul pentru Pace în ciuda unui istoric brutal, a unui istoric autoritar, a unui trecut în care au contribuit la rău sau cel puțin la fapte rele”, a declarat Henrik Syse, fost membru al Comitetului Nobel din Norvegia.

„Dar ei au văzut în mod explicit că lucrurile la care au contribuit erau greșite și, prin urmare, au luat măsurile necesare pentru a corecta aceste greșeli”, a spus el, citând exemplul lui F.W. de Klerk, ultimul lider sud-african din epoca apartheidului, care a câștigat premiul împreună cu Nelson Mandela în 1993.

Dacă Trump va putea să pună presiune pe Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina sau pe liderul israelian Benjamin Netanyahu pentru a opri războiul din Gaza, el ar putea fi discutat ca un posibil candidat, a spus Graeger.

