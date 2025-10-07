O boală neobișnuită îi bântuie pe unii laureați ai Premiului Nobel. Despre ce este vorba

Autor: Veronica Andrei
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 22:08
690 citiri
O boală neobișnuită îi bântuie pe unii laureați ai Premiului Nobel. Despre ce este vorba
A început săptămâna Premiilor Nobel Foto: Pixabay

Câștigarea Premiului Nobel este una dintre cele mai mari distincții pe care le poate primi un om de știință. Însă, pentru unii laureați, această recunoaștere pare să fie urmată de o schimbare neașteptată: dezvoltarea unor convingeri controversate sau complet îndepărtate de știința riguroasă care i-a consacrat. Fenomenul a fost numit informal „boala Nobel” sau „Nobelitis”, scrie iflscience.com.

Albert Einstein, laureat al Premiului Nobel pentru explicația efectului fotoelectric, spunea la un moment dat: „Stima exagerată de care se bucură opera mea mă face să mă simt extrem de inconfortabil. Mă simt obligat să mă consider un impostor involuntar.” În cazul său, ar fi putut fi vorba de ceea ce azi numim „sindromul impostorului” – sentimentul că nu meriți recunoașterea de care te bucuri, chiar dacă ea este pe deplin justificată.

Dar nu toți laureații reacționează cu aceeași modestie. În unele cazuri, prestigiul adus de Premiul Nobel pare să fi fost urmat de o schimbare de atitudine sau de interes, uneori în direcții îndoielnice. Lista laureaților care au susținut ulterior idei pseudoștiințifice este, surprinzător, destul de lungă.

De la fizica particulelor la spiritism

Pierre Curie, laureat pentru descoperirea radiului și poloniului, a devenit interesat de spiritism și credea că studiul fenomenelor paranormale ar putea duce la înțelegerea unor proprietăți fundamentale ale magnetismului. Joseph Thomson, descoperitorul electronului, a fost timp de peste trei decenii membru al Societății pentru Cercetări Psihice. Iar Charles Richet, laureat al Premiului Nobel pentru fiziologie în 1913, a inventat termenul „ectoplasmă” – despre care credea că este o substanță emisă de mediumi în timpul ședințelor de spiritism.

Fenomenul nu este limitat la începutul secolului XX. În 1996, chimistul Richard Smalley, laureat pentru descoperirea unei forme noi a carbonului (fulerenele), a început să conteste teoria evoluției. Alți laureați au susținut eugenia, lobotomia sau idei controversate despre autism.

Un caz adesea citat este cel al lui Kary Mullis, câștigător al Premiului Nobel pentru chimie în 1993, pentru dezvoltarea reacției în lanț a polimerazei (PCR). După primirea premiului, Mullis a pus sub semnul întrebării rolul HIV în declanșarea SIDA, a fost sceptic față de schimbările climatice și a susținut astrologia. El a povestit chiar că a întâlnit un raton verde fosforescent pe o motocicletă portocalie neon, care s-a transformat într-un delfin cântător.

De ce apare „boala Nobel”?

Una dintre explicații vine chiar de la un laureat. Paul Nurse, biolog și câștigător al Premiului Nobel, descria într-un articol publicat în The Independent presiunea care vine odată cu premiul. „În ochii multora, devenisem brusc expert mondial în aproape orice. A fost un șoc. Nu sunt chiar modest, dar expert în toate domeniile, cu siguranță nu sunt”, explica el. Nurse îi sfătuia pe viitorii laureați să nu cedeze tentației de a comenta subiecte în afara expertizei lor științifice.

O altă explicație vine din partea autorilor unei lucrări de psihologie care au analizat fenomenul. Potrivit acestora, o combinație între erori cognitive (precum iluzia propriei infailibilități), trăsături de personalitate (narcisism, deschidere excesivă) și ceea ce ei numesc „complexul guru” ar putea predispune unele persoane extrem de inteligente la concluzii greșite sau convingeri pseudoștiințifice.

Un exemplu adesea menționat este chiar Isaac Newton – care, deși una dintre cele mai importante figuri din istoria științei, a fost profund interesat de alchimie și religie ezoterică.

Totuși, autorii precizează că nu există date clare care să arate că laureații Nobel sunt mai predispuși la asemenea credințe decât alte persoane. Fenomenul rămâne, cel puțin deocamdată, anecdotic – dar interesant.

O lecție de modestie științifică

Premiul Nobel este, fără îndoială, o recunoaștere a unei contribuții excepționale. Dar el nu conferă expertiză universală și nici infailibilitate. Iar tentația de a deveni o voce autorizată în orice domeniu – susținută de prestigiu, presiuni mediatice și propriul ego – poate avea consecințe nedorite.

De ce nu a putut fi contactat unul dintre câștigătorii Premiului Nobel pentru Medicină. „Cred că ar putea fi în drumeții”
De ce nu a putut fi contactat unul dintre câștigătorii Premiului Nobel pentru Medicină. „Cred că ar putea fi în drumeții”
Comitetul Nobel nu a reușit să-l contacteze pe Fred Ramsdell, unul dintre câștigătorii Premiului Nobel pentru Medicină din acest an. Luni, 6 octombrie, când au fost anunțați...
A fost acordat Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2025. Cine sunt cei trei cercetători laureați VIDEO
A fost acordat Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2025. Cine sunt cei trei cercetători laureați VIDEO
Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină din 2025 a fost acordat, la Stockholm, cercetătorilor Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell şi Shimon Sakaguchi pentru descoperirile lor privind toleranţa...
#Premiul Nobel, #laureati, #schimbare , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
OFICIAL: Selectionerul Romaniei la handbal masculin a fost suspendat de FRH!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Fiii lui Putin si ai fostei gimnaste Alina Kabaeva traiesc "sub acoperire". Presa le-a dezvaluit numele si fotografiile

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum ar putea SUA să poarte un „război terestru” împotriva cartelurilor de droguri din Venezuela
  2. Orașul în care primarul le-a cerut angajatorilor să lase lucrătorii acasă din cauza codului roșu. "Nu moare nimeni dacă o zi oamenii stau acasă"
  3. Cercetătorii elvețieni testează primul „computer viu” construit din neuroni umani. Cum arată acest computer
  4. Oana Țoiu, pusă la punct după ultimele gafe. Specialist în comunicare: „Încă nu a înțeles asta”
  5. Cum răspunde Rusia înghețării activelor sale din Occident. "Numai învinșii în războaie plătesc reparații"
  6. O boală neobișnuită îi bântuie pe unii laureați ai Premiului Nobel. Despre ce este vorba
  7. Codul roșu a pus pe toată lumea în alertă. Unde a trimis primarul Capitalei scafandrii și din ce motiv VIDEO
  8. Raed Arafat vrea ca mesajele Ro Alert să fie transmise ca în SUA: "Pe TV, pe toate canalele, indiferent de programul la care te uiți", precum și la radio
  9. Pericol de inundații în București. Șefa ANM confirmă: „Sigur că ne putem aștepta”. Sistemul de canalizare nu mai face față vremii
  10. Date obținute de hackeri arată că Rusia ar antrena parașutiști chinezi pentru un atac fulgerător în Taiwan