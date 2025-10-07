Câștigarea Premiului Nobel este una dintre cele mai mari distincții pe care le poate primi un om de știință. Însă, pentru unii laureați, această recunoaștere pare să fie urmată de o schimbare neașteptată: dezvoltarea unor convingeri controversate sau complet îndepărtate de știința riguroasă care i-a consacrat. Fenomenul a fost numit informal „boala Nobel” sau „Nobelitis”, scrie iflscience.com.

Albert Einstein, laureat al Premiului Nobel pentru explicația efectului fotoelectric, spunea la un moment dat: „Stima exagerată de care se bucură opera mea mă face să mă simt extrem de inconfortabil. Mă simt obligat să mă consider un impostor involuntar.” În cazul său, ar fi putut fi vorba de ceea ce azi numim „sindromul impostorului” – sentimentul că nu meriți recunoașterea de care te bucuri, chiar dacă ea este pe deplin justificată.

Dar nu toți laureații reacționează cu aceeași modestie. În unele cazuri, prestigiul adus de Premiul Nobel pare să fi fost urmat de o schimbare de atitudine sau de interes, uneori în direcții îndoielnice. Lista laureaților care au susținut ulterior idei pseudoștiințifice este, surprinzător, destul de lungă.

De la fizica particulelor la spiritism

Pierre Curie, laureat pentru descoperirea radiului și poloniului, a devenit interesat de spiritism și credea că studiul fenomenelor paranormale ar putea duce la înțelegerea unor proprietăți fundamentale ale magnetismului. Joseph Thomson, descoperitorul electronului, a fost timp de peste trei decenii membru al Societății pentru Cercetări Psihice. Iar Charles Richet, laureat al Premiului Nobel pentru fiziologie în 1913, a inventat termenul „ectoplasmă” – despre care credea că este o substanță emisă de mediumi în timpul ședințelor de spiritism.

Fenomenul nu este limitat la începutul secolului XX. În 1996, chimistul Richard Smalley, laureat pentru descoperirea unei forme noi a carbonului (fulerenele), a început să conteste teoria evoluției. Alți laureați au susținut eugenia, lobotomia sau idei controversate despre autism.

Un caz adesea citat este cel al lui Kary Mullis, câștigător al Premiului Nobel pentru chimie în 1993, pentru dezvoltarea reacției în lanț a polimerazei (PCR). După primirea premiului, Mullis a pus sub semnul întrebării rolul HIV în declanșarea SIDA, a fost sceptic față de schimbările climatice și a susținut astrologia. El a povestit chiar că a întâlnit un raton verde fosforescent pe o motocicletă portocalie neon, care s-a transformat într-un delfin cântător.

De ce apare „boala Nobel”?

Una dintre explicații vine chiar de la un laureat. Paul Nurse, biolog și câștigător al Premiului Nobel, descria într-un articol publicat în The Independent presiunea care vine odată cu premiul. „În ochii multora, devenisem brusc expert mondial în aproape orice. A fost un șoc. Nu sunt chiar modest, dar expert în toate domeniile, cu siguranță nu sunt”, explica el. Nurse îi sfătuia pe viitorii laureați să nu cedeze tentației de a comenta subiecte în afara expertizei lor științifice.

O altă explicație vine din partea autorilor unei lucrări de psihologie care au analizat fenomenul. Potrivit acestora, o combinație între erori cognitive (precum iluzia propriei infailibilități), trăsături de personalitate (narcisism, deschidere excesivă) și ceea ce ei numesc „complexul guru” ar putea predispune unele persoane extrem de inteligente la concluzii greșite sau convingeri pseudoștiințifice.

Un exemplu adesea menționat este chiar Isaac Newton – care, deși una dintre cele mai importante figuri din istoria științei, a fost profund interesat de alchimie și religie ezoterică.

Totuși, autorii precizează că nu există date clare care să arate că laureații Nobel sunt mai predispuși la asemenea credințe decât alte persoane. Fenomenul rămâne, cel puțin deocamdată, anecdotic – dar interesant.

O lecție de modestie științifică

Premiul Nobel este, fără îndoială, o recunoaștere a unei contribuții excepționale. Dar el nu conferă expertiză universală și nici infailibilitate. Iar tentația de a deveni o voce autorizată în orice domeniu – susținută de prestigiu, presiuni mediatice și propriul ego – poate avea consecințe nedorite.

