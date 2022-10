Geneticianul suedez Svante Pääbo, laureat al premiului Nobel pentru Medicină pe 2022. A realizat ceva aparent imposibil

Geneticianul suedez Svante Pääbo a câştigat premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină pe 2022 „pentru descoperirile sale referitoare la genomurile hominizilor dispăruţi şi la evoluţia rasei umane”, potrivit Comitetului Nobel, reunit, luni, la sediul Institutului Karolinska din Stockholm.

Secretarul Comitetului de Medicină al Nobel, Thomas Perlmann, a făcut anunţul de la Institutul Karolinska, din Solna, zona urbană Stockholm din Suedia.

Prin cercetările sale de pionierat, Svante Pääbo a realizat ceva aparent imposibil: secvenţierea genomului lui Neanderthal, o rudă dispărută a oamenilor de astăzi. El a făcut şi descoperirea senzaţională a unui hominidae necunoscut anterior, Denisova. Foarte important, Pääbo a mai descoperit că transferul de gene a avut loc de la aceşti hominizi acum dispăruţi la Homo sapiens, în urma migraţiei din Africa cu aproximativ 70.000 de ani în urmă. Acest flux străvechi de gene către oamenii de astăzi are relevanţă fiziologică astăzi, de exemplu, afectând modul în care sistemul nostru imunitar reacţionează la infecţii.

