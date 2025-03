Golul fenomenal marcat cu "lovitura scorpionului": "Niciun bărbat din lume nu ar fi reușit asta" VIDEO

Fanii vor ca premiul Puskas pentru cel mai frumos gol al anului să meargă către o jucătoare de fotbal.

Lizbeth Ovalle a reușit un gol magnific în meciul jucat de echipa sa, Tigres Femenil, contra Guadalajarei, în campionatul mexican, scor 2-0.

Lizbeth Ovalle a deschis scorul cu o reușită incredibilă, reluând mingea cu așa numită lovitură a scorpionului după o centrare a unei coechipiere.

ESPN a scris: "E unul dintre cele mai frumoase goluri pe care le puteai vedea", iar fanii au cerut ca premiul Puskas acordat de FIFA pentru cel mai frumos gol să ii fie acordat lui Lizbeth: "Niciun bărbat din lume nu ar fi reușit asta".

One of the best goals you'll ever see 🤯🤯🤯

(via @TigresFemenil) pic.twitter.com/WBVVcPfwK0