Preot ridicat de poliție după un scandal în trafic. „Țipa și a dat cu pumnii în mașină”

Preotul s-a ales cu dosar penal Foto: Captură video/stirileprotv.ro

Un preot de la o mănăstire din județul Constanța a fost încătușat de polițiști, după un scandal în trafic.

Omul bisericii s-a luat la ceartă cu un alt șofer și s-a ajuns la o altercație.

Scandalul a avut loc la o oră de vârf, într-o zonă foarte circulată din Constanța.

Conform martorilor, preotul (47 ani) s-a luat la ceartă cu un alt șofer (35 de ani). Când șoferul respectiv i-a cerut explicații, preotul a devenit agresiv.

„A dat cu pumnii în mașină”

„S-a dat jos, a venit în fața mașinii, a dat cu pumnii în mașină, după cum se vede în capotă, în geamul lateral dreapta.

L-am rugat: domnule, calmează-te, să ne înțelegem. El țipa că sunt drogat și așa mai departe. Am sunat la 112, am rugat să trimită un echipaj de poliție”, a declarat victima pentru Stirileprotv.ro.

Ce spune Poliția

„Având în vedere că, la sosirea echipajului de poliție, bărbatul, în vârstă de 47 de ani, a avut un comportament recalcitrant, acesta a fost încătușat și condus la sediul secției pentru audieri”, a transmis Andreea Ambroze, ofițer de presă IPJ Constanța.

În urma incidentului, criminaliștii au luat probe de pe autoturismul avariat, iar la secție a venit și un reprezentant al Arhiepiscopiei Tomisului.

Omul bisericii s-a ales cu dosar penal pentru distrugere. El a mai primit și o amendă pentru refuz de legitimare și tulburarea liniștii și ordinii publice.

