Un preot a fost bătut în plină stradă de un soț gelos. Omul bisericii riscă să-și piardă postul

Preot FOTO: Pixabay

Un preot dintr-un sat din județul Mureș a ajuns la spital după ce a fost bătut de un enoriaș.

Agresorul este chiar soțul unei femei cu care preotul ar fi avut o relație de dragoste.

Incidentul a avut loc pe stradă, imediat după ce părintele se întorcea de la o înmormântare. În urma agresiunii, ambii bărbați au fost răniți, preotul a ajuns la spital, iar soțul înșelat s-a ales cu nasul spart.

Bărbații s-au reclamat reciproc la poliție, apoi instanța a decis să emită un ordin de protecție pentru preot, care este valabil două luni.

Totul a început când bărbatul de 45 de ani, aflat în proces de divorț, ar fi descoperit mesajele de pe rețelele de socializare între soția lui și preotul din sat, un bărbat de 31 de ani.

Imediat ce l-a găsit pe preot, soțul înșelat a început să-i ceară socoteală, chiar de față cu sătenii.

„Zice că a fost o înmormântare la noi, că a murit un bătrân. S-ar fi dus la cimitir cu mortul, iar apoi când ar fi venit înapoi s-a luat de el”, spune o localnică pentru observatornews.ro.

Altcineva spune că: „Atât am auzit că l-a bătut pe preot cineva”.

Fiind martori la agresiune, dascălul, soția lui și mai mulți localnici au încercat să-i despartă pe cei doi bărbați, dar fără succes.

Imediat după bătaie, cei doi au depus, pe rând, plângere la Poliție.

„Polițiștii au emis față de bărbatul de 45 de ani un ordin de protecție provizoriu pentru cinci zile.

Ulterior, instanța de judecată a emis împotriva aceluiași bărbat un ordin de protecție pentru două luni”, a anunțat purtătorul de cuvânt al IPJ Mureș, Aurica Mate pentru sursa citată.

Altercația a ajuns și în vizorul reprezentanților Arhiepiscopiei de care aparține preotul, care au deschis deja o anchetă pentru adulter.

„În funcție de rezultatul acestei anchete, conform regulamentului sunt prevăzute diferite sancțiuni care se aplică preoților pentru abaterile de natură morală, disciplinară, administrativă sau pastorală”, a declarat purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia.

Părintele slujește de 7 ani în satul din județul Mureș. Dacă va fi găsit vinovat de reprezentanții bisericii, el își va pierde locul de muncă.

