Presa din Rusia relatează cazul unui preot ortodox care a provocat un accident grav de circulație în timp ce conducea sub influența alcoolului.

Imaginile filmate de un martor îl surprind pe preot în haine civile, fiind scos din mașină după accidentul în care a lovit mai multe autoturisme parcate.

Scena îl arată pe preotul Serghei Akimocikin, un duhovnic cunoscut în comunitatea din orașul rusesc Volgograd, înjurând, amenințând și blestemând agenții care l-au oprit.

Russia: Orthodox 'Priest' Sergey Akimochkin rammed into multiple cars while driving drunk and tried to flee the scene in Volgograd (Stalingrad). He cursed out the police who arrested him and threatened to convert to Islam. pic.twitter.com/ERZix6Wpbp