Un preot din Constanța a murit după ce a înghițit o substanță toxică. ÎPS Teodosie a fost acuzat de tentativă de omor, însă dosarul a fost clasat

Preotul Cătălin Moroșan (30 de ani) a murit în Spitalul Județean Constanța miercuri, 1 martie, după ce a înghițit o substanță toxică și a ajuns la terapie intensivă în urmă cu o lună. În acest caz ÎPS Teodosie a fost acuzat de tentativă de omor, dar procurorii au clasat dosarul.

Mihaela Moroşan, soţia preotului, a declarat încă de la internarea părintelui că nu-și explică cum s-a îmbolnăvit brusc acesta: „A ieşit de-acasă, deci a plecat de-acasă ca tot omul, bine. La prânz a ajuns acasă, am petrecut împreună timp, am luat masa împreună și i s-a făcut rău, am chemat ambulanţa şi l-am adus la spital”.

După internare, medicii au stabilit că preotul înghițise o substanță toxică. În cazul preotului Moroșan, ÎPS Teodosie a fost acuzat de tentativă de omor de către Cristi Călin, cunoscut drept „călugărul-amant”. Plângerea penală a fost clasată de procurorul Teodor Niță, conform Adevărul.

Legătura dintre Cătălin Moroșan și ÎPS Teodosie

Preotul Cătălin Moroșan era apropiat de ÎPS Teodosie. Ierarhul a fost la nunta acestuia, apoi el este cel care l-a hirotonit preot în Arhiepiscopia Tomisului, iar familia Moroșan a stat o perioadă chiar în casa în care locuiește și ÎPS Teodosie, mai arată sursa citată.

Mai mult, preotul Moroșan a fost numit paroh al bisericii Sfântul Ștefan din zona Gării CFR Constanța și administrator al unei afaceri pe care Arhiepiscopia Tomisului o are la Costinești (o bază de tratament).

Doar că, spre finalul anului 2022, preotul Moroșan a pierdut toate beneficiile acordate de ÎPS Teodosie: a fost schimbat din parohiat și din funcția de administrator al firmei de la Costinești.

„Cu privire la informațiile prin care se prezintă opiniei publice faptul că preotul în cauză ar fi fost demis din anumite funcții administrative, facem precizarea că acest aspect nu reprezintă o sancțiune aplicată părintelui, ci reprezintă dinamismul caracteristic din administrația bisericească, conform Statutului de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române, misiunea principală a preotului fiind aceea de a sluji la sfântul Altar”, a transmis arhiepiscopul prin intermediul avocatului Adrian Cuculis.

