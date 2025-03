Preot ortodox rus, condamnat la închisoare după ce în 2014 s-a pozat cu un steag al Ucrainei. Cum se numește infracțiunea pe care a comis-o, conform legii rusești

Un preot ortodox rus a fost condamnat la 14 zile de detenţie pentru că în 2014 s-a fotografiat cu drapelul Ucrainei, transmite luni, 24 martie, Reuters.

Nikolai Savcenko a postat pe social media că poliţia a venit pentru a-l aresta în biserica unde slujea. Un tribunal l-a pus sub acuzare pentru afişarea de simboluri extremiste, potrivit lui Savcenko şi unor documente judiciare citate de media ruseşti.

Russia: Orthodox priest Nikolai Savchenko of the Church of St. Peter in Saint Petersburg was taken away straight from his church by Putin's gestapo.

The priest was arrested upon discovery of an old photograph of him holding a Ukrainian flag in 2014 after Russia invaded Crimea. pic.twitter.com/TZ54fjsc3r