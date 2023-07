Preot din Vaslui acuzat de enoriași că le-a jucat banii la păcănele: ”M-am încurcat cu un cămătar”

Un preot din Vaslui ar fi împrumutat bani de la peste 20 de enoriași pentru a juca la păcănele, însă a pierdut banii, iar acum nu poate restitui împrumuturile. Pe de altă parte, preotul neagă parțial acuzațiile. Acesta spune că nu a pierdut la păcănele, ci că ”s-a încurcat cu un cămătar”.

Preotul din parohiile Hălărești și Siliștea, comuna Iana, județul Vaslui, este acuzat că a luat zeci de mii de lei de la oamenii de comună și nu i-a mai restituit, relatează Vremea Nouă.

Într-un singur caz, o femeie din sat i-ar fi dat preotului 24.000 de lei. Ar fi recuperat doar 2.300 de lei din sumă. Pe patul de moarte, bătrâna de 81 de ani l-a implorat să îi restituie împrumutul, însă în zadar, a decedat fără să își recupereze banii, mai susține sursa citată.

"Bătrâna i-a dat și ea preotului bani cu împrumut, însă el are de la mulți oameni bani luați cu împrumut! Are datorii mari, nu știu o sumă exactă, dar la câți oameni s-au plâns cred că e destul de mare. Sunt peste 20 de oameni care se plâng! Da, este adevărat că are să-i dea bătrânei care a decedat peste 20.000 de lei (n.r. 21.700 lei). Nu este normal ce face el, că are atâtea datorii la enoriașii din parohie”, a precizat, pentru sursa citată, dascălul bisericilor din Hălărești și Siliștea, Petruț Buliga, moștenitor în acte al femeii decedate.

Preotul susține că e vorba de cămătari, nu de păcănele. De asemenea, susține că va oferi banii înapoi.

"Nu este chiar așa, cum spune lumea, se exagerează! Nu i-am spus femeii care a decedat că o să o îngrop eu de banii datorați, nici pomeneală! (...) Este adevărat că am datorii mari la oameni, dar mi-am cumpărat o casă și m-am încurcat cu un cămătar! (...) S-au tot acumulat datoriile și (...) și s-a ajuns la o sumă consistentă și pierdeam apartamentul. Și atunci a trebuit să mă împrumut, din stânga, din dreapta, ca să-i dau cămătarului dijma. Din cauza asta am ajuns în situația de față. Înțeleg că oamenii de unde am împrumutat bani sunt nemulțumiți, dar am să vorbesc cu ei și am să le spun că le dau banii înapoi. Recunosc, am făcut o greșeală, într-adevăr, pe care mi-o asum. Faptul că se aude că joc la păcănele nu este real!", a declarat preotul Daniel Pleșu pentru sursa citată.

Reprezentanții Episcopiei Hușilor au aflat de scandalul în care este implicat preotul. Spun că vor analiza cazul și vor lua măsuri în consecință.

