Dosar penal pentru un preot care și-a bătut soția și fiul. După ce s-a întors de la poliție, i-a agresat din nou

Un preot a agresat violent soția și fiul minor, de două ori în aceeași zi, și a fost suspendat temporar de la oficierea slujbelor. Poliția a deschis dosar penal, iar victimele au cerut ordin de protecție, în timp ce Mitropolia Moldovei și Bucovinei a declanșat o anchetă internă.

Scandalul a avut loc joi dimineață, 11 septembrie, în apartamentul din Piatra Neamț unde locuiau cei trei. După o ceartă, preotul ar fi devenit violent și i-ar fi lovit pe cei doi. Femeia a alertat imediat poliția, iar toți trei au fost duși la secție pentru audieri, arată Antena 3 CNN.

Cei doi au refuzat să depună plângere, însă conflictul a reizbucnit după întoarcerea acasă, iar preotul i-ar fi agresat din nou. Polițiștii au intervenit și au deschis un dosar penal pentru violență în familie. Totodată, a fost emis un ordin de protecție valabil pentru cinci zile, care îl obligă pe bărbat să păstreze distanța față de partenera sa și de fiul lor.

Mitropolia Moldovei și Bucovinei a declanșat o anchetă internă, iar clericul a fost suspendat temporar de la oficierea slujbelor religioase.

