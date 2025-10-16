Un preot și-a deschis cont pe platforma cu conținut pentru adulți OnlyFans. "Domnul Isus a vizitat și vameși, păcătoși și prostituate. El a mers în locuri asociate cu păcatul"

Cunoscut pentru metodele sale neconvenționale de evanghelizare, părintele Rafał Główczyński, supranumit „Preotul din Cartier”, a stârnit controverse după ce și-a deschis un cont pe platforma OnlyFans pentru a finanța un nou club-cafenea creștin în centrul Varșoviei.

Spațiul, amenajat chiar pe locul unei foste agenții de escorte, își propune să devină un loc de întâlnire fără alcool, dedicat tinerilor și familiilor, unde credința se îmbină cu comunitatea și bucuria, arată TVP Info.

„Există o tendință în Occident în care se construiesc cluburi de noapte în biserici abandonate. Inversăm această tendință; vom crea un club-cafenea evanghelizator în fosta locație a unei agenții de escorte”, a declarat părintele Rafał Główczyński, care administrează un canal de YouTube.

Club pentru tineri în agenție de escorte

Preotul este cunoscut pentru abordarea sa directă și dorința de a ajunge la tineri prin activități sociale și culturale. În iulie 2024, el a deschis primul club-cafenea fără alcool și cu prețuri reduse pe bulevardele Vistula din capitală, numit „Cyrk Motyli” (Circul Fluturilor).

După închiderea temporară a acestuia pentru sezonul rece, mulți i-au cerut să creeze un spațiu permanent. „Am răspuns la această întrebare: nu știu, mă voi ruga și vom vedea ce se întâmplă”, a spus el.

Când s-a ivit oportunitatea de a închiria un spațiu în centrul orașului, pe strada Żurawia nr. 22, preotul nu a ezitat. Ulterior, a aflat că adresa găzduise o agenție de escorte și, ulterior, un club de comedie.

„Asta m-a amuzat foarte mult. Există o tendință în Occident în care bisericile sunt vândute, iar cluburile de noapte sunt construite în temple abandonate. Inversăm această tendință. Acum, în locul unde exista odinioară un club pentru domni, dedicat plăcerilor fizice, unde se întâmplau lucruri nu tocmai pioase, vom crea o cafenea-club evanghelistic”, a explicat el.

Noua cafenea, „Preotul de la moșie”, s-a deschis sâmbătă la ora 20:00. La fel ca în primul său proiect, locația este fără alcool și fără listă de prețuri fixe — vizitatorii plătesc cât pot pentru mese și băuturi.

În fiecare zi vor avea loc evenimente tematice, de la „Ziua Zâmbetului” pentru familiile cu copii cu dizabilități, la seri de dans pentru seniori, proiecții de filme și discuții despre credință. „În această zi, invităm în special familiile cu copii cu dizabilități. Va exista o interdicție completă de a plăti cu bani pentru mâncarea și băuturile comandate. Singura monedă pe care o vom accepta în acea zi vor fi zâmbetele”, a menționat preotul.

Cont pe OnlyFans

Pentru a putea susține financiar clubul, Główczyński a decis să deschidă un cont pe platforma OnlyFans. „Sunt sigur că în curând vor apărea întrebări cu privire la motivul pentru care nu strâng bani pe Patronite sau pe o altă platformă similară. Răspunsul este simplu: există multe strângeri de fonduri similare pe Patronite și, din câte știu eu, niciun preot nu a cerut vreodată sprijin pentru activitățile sale pe acest tip de platformă”, a spus el.

Clericul a explicat că gestul său se înscrie în dorința de a duce mesajul creștin acolo unde este cel mai puțin așteptat. „Vreau să ajung cu lumina Evangheliei în locuri care nu sunt asociate cu Dumnezeu și cu Biserica și unde se întâmplă multe lucruri rele”, a declarat părintele Główczyński.

„Domnul Isus a vizitat și vameși, păcătoși și prostituate. El a mers în locuri asociate cu păcatul, unde «evreii respectabili» contemporani săi refuzau să meargă. De aceea vreau, la fel ca El, să intru în locuri asociate cu păcatul și să vorbesc despre El acolo”, a adăugat el.

