Un nou scandal lovește Biserica. Un profesor de religie, care este și preot în Năvodari, acuzat că ar fi încercat să corupă sexual doi adolescenți de 16 și 17 ani

Polițiștii din Constanța fac cercetări, după ce un profesor de religie de la un liceu din Constanța, care este și preot în Năvodari, ar fi încercat să corupă sexual un adolescent de 17 ani, iar anchetatorii au stabilit că acesta ar fi primit mai multe mesaje cu tentă sexuală. De asemenea, polițiștii susțin că bărbatul este bănuit și că ar fi procedat la fel și cu un tânăr de 16 ani.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au anunțat că polițiștii din Mamaia au fost sesizați luni, 22 septembrie, în jurul orei 9.00, prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat ar fi încercat să corupă sexual un minor de 17 ani.

”Din primele cercetări a reieșit faptul că minorul în cauză ar fi primit mai multe mesaje cu tentă sexuală. Persoana reclamată, de 48 de ani, este bănuită că, la data de 18 septembrie, ar fi procedat în același mod și cu un alt minor, de 16 ani”, au afirmat reprezentanții IPJ Constanța.

Cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.

Bărbatul respectiv este profesor de religie la un liceu din municipiul Constanța, dar și preot la Năvodari.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Constanța au anunțat că unitatea de învățământ trebuie să înceapă procedura de cercetare disciplinară în cazul profesorului de religie.

”Ca urmare a sesizării primite astăzi, 22.09.2025, de Inspectoratul Școlar Județean Constanța cu privire la comportamentul unui cadru didactic față de un elev, am luat legătura cu unitatea de învățământ, solicitând să se sesizeze cu privire la aspectele menționate. În acest sens, unitatea de învățământ trebuie să demareze procedura de cercetare disciplinară, deoarece din sesizare reiese că unele dintre faptele expuse au avut loc în timpul activității didactice a profesorului respectiv. De asemenea, am sesizat și organele competente, punând la dispoziție documentele înregistrate în instituția noastră”, au afirmat reprezentanții IȘJ Constanța.

