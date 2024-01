Un preot ”a zburat” de pe scenă după ce a spus că femeile supraponderale nu ajung în rai. Reacția furioasă a unei enoriașe VIDEO

Un lider religios cunoscut în Brazilia a fost împins de pe o scenă de o femeie, în timp ce ținea o slujbă.

Incidentul, care a fost filmat, a avut loc în capitala Braziliei, în fața a 50.000 de credincioși.

Preotul a susținut că femeile supraponderale nu pot intra în rai și, la scurt timp, ”a zburat” de pe scenă, fiind împins cu putere de o enoriașă furioasă.

Momentul a fost distribuit de Nexta.

In the capital of Brazil, a Protestant minister declared during a service that overweight women could not enter heaven and abruptly flew off the stage.

At that moment, there were 50,000 believers in the concert hall, and one parishioner decided that the minister should be… pic.twitter.com/DN4l64npNE